Albumpresentatie Rens, Jaïr & Ome Uncle: ‘Het is de bedoeling dat het helemaal uit de klauwen loopt’

Het aanstekelijke trio Rens, Jaïr & Ome Uncle geeft dinsdag zijn honderdste show in de Melkweg, waar tevens het nieuwe album RJO3 wordt gepresenteerd. ‘De vibe en flow zorgen ervoor dat mensen gaan dansen en schreeuwen.’

Het terras van café Fonteyn op de Nieuwmarkt is de gezamenlijke tuin van de Amsterdamse formatie Rens, Jaïr & Ome Uncle. Jaïr woont in een steeg om de hoek in een kamer van 12 vierkante meter, die tevens dienstdoet als studio en waar hij naast stijlvolle outfits ook synthesizers verzamelt. Straks gaan ze er aan het werk, ter voorbereiding op het honderdste optreden aanstaande dinsdag in de Melkweg, nu is er nog even tijd voor kopstootjes en anekdotes in de voorjaarszon.

Rens Weijenborg en Jaïr Darnoud (beiden 24) kennen elkaar sinds de middelbare school. Op hun vijftiende maakten ze hun eerste nummer in de tot studio omgebouwde schuur in de tuin van Jaïrs moeder. Dat nummer, 8.6, spelen ze nog steeds weleens. Tijdens corona ontmoeten ze, na een optreden van Rens met glitterpopband Gliss in studentencafé Skek op de Zeedijk, David ‘Ome Uncle’ Verschuren (24), die daar dan programmeur is. “Het was verliefdheid op het eerste gezicht,” aldus Rens.

Na de ep Berenvel en Vliegtuigstand verschijnt eind 2022 het eerste album Staart van de Draak. Dinsdag is de releaseparty van alweer een nieuwe album, RJO3, met daarop de single Je Vriendje Heeft een Time Out. Hun sound, een mix van oldskool r&b, elektronische pop en Nederhop, is dynamisch, met verrassende, geestige Nederlandstalige teksten, geschreven door Jaïr en Rens. Jaïr: “Een docent op het conservatorium vertelde over hoe sjamanen muziek maakten om los te kunnen laten en samen in een andere fase te komen. Vanuit die gedachte schrijven we onze teksten. De vibe en flow zorgen ervoor dat mensen gaan dansen en schreeuwen.”

Jamai en De Dijk

Het honderdste optreden is bijna uitverkocht. Rens had er al een enthousiast bericht over ingesproken via Instagram, iets wat hij wel vaker schijnt te doen. Hij neemt de pr-taak van de groep vol overgave voor zijn rekening. Hij haalt zijn telefoon uit zijn broekzak: “Luister, dit bericht heb ik aan Jamai gestuurd. Het zou fantastisch zijn als hij dinsdag als toegift Step Right Up met ons wil zingen, dan ontploft het! Hij heeft toegezegd dat ie me terug gaat bellen.”

Tijdens de show in de Melkweg gaat Jaïr synthesizer spelen en laat dj Ome Uncle, voor het eerst, zijn zangkwaliteiten horen tijdens een op De Dijk geïnspireerde ballade. “Het is de favoriete band van mijn vader. Ik ben in mijn eentje naar een optreden van ze gegaan in Purmerend. Het was nostalgisch en geweldig.”

Voor het optreden hebben ze een aantal gastartiesten uitgenodigd, muzikanten die ze de afgelopen jaren hebben leren kennen en bewonderen, zoals de negenkoppige formatie Sachee, spokenwordartiest Lenny van Hout, ‘met een gebroken stem en een vlijmscherpe tong’, en Kurashi Soundsystem.

Planten door de lucht

De optredens van Rens, Jaïr & Ome Uncle zijn legendarisch. Tijdens een expositie van het Openlucht Atelier in een loods in Noord afgelopen winter ging het publiek helemaal los, vlogen er planten door de lucht en moesten beveiligers uiteindelijk ingrijpen. De kracht van het trio? Rens: “We zijn heel goed in mensen meenemen, we spelen voor kiddo’s van zes, voor mensen met grijs haar die zich in het zweet dansen en alles ertussenin.”

Tijdens corona traden ze op zoveel ze konden, op de meest schurende plekken. David: “Voor ons als beginnende groep was het een gouden tijd. We hebben zwaar illegale optredens gedaan voor honderden hossende mensen, op binnenplaatsen en in loodsen. Dat gevoel willen we blijven vasthouden. Met het optreden in de Melkweg kunnen we de ervaringen meenemen van de voorgaande 99 shows. We gaan nieuwe dingen laten zien, maar de bedoeling is dat het als vanouds helemaal uit de klauwen loopt.”

Rens: “We hebben al meerdere keren in Groningen gestaan en in Rotterdam is de liefde die we krijgen echt crazy.” Dat ze dit jaar ook spelen op Oerol en Mañana Mañana Festival, en wie weet ook op Into the Great Wide Open, is een droom die uitkomt. Maar de ultieme wens is het om te spelen op Lowlands – het trio buigt zich over de voicerecorder: “LOWLANDS: HALLO, WE KOMEN ERAAN!”

Aan zelfvertrouwen ontbreekt het de mannen in ieder geval niet. Rens: “We zijn nu nog liefdevol door ze afgewezen, maar het gaat ooit gebeuren, dat is zeker!”

Rens, Jaïr & Ome Uncle treden dinsdagavond om 20.00 uur op in de Melkweg.