Alberto Stegeman met een rare baard: waarom eigenlijk?

Alberto Stegeman heeft een nieuw alter ego: Jacques ten Cate. Een oudere man met een rare baard en diepliggende ogen, rijdend in een blauwe Jaguar. Stegeman duikt, zoals dat bij SBS6 zo mooi heet, in ‘duistere werelden’. Dat kan kennelijk niet in het leren jasje waar hij normaal in gehuld gaat.

Lips vroeg zich na het zien van de uitzending gisteravond af: waarom eigenlijk?

De zaak was er droevig genoeg om. Op bed lag de 31-jarige Kimberley Beijersbergen. Ze was ziek, zoveel was duidelijk. Ze moest snel worden geopereerd, maar dat kon alleen in Barcelona. Om het geld, 70.000 euro, bij elkaar te krijgen waren ze aan het crowdfunden geslagen. En nu komt het: ‘vrienden’ Paul en Karin hadden gaandeweg een kleine 2000 euro achterover gedrukt.

Stegeman sprak vooraf maar vast over ‘een zeer aangrijpende reportage’ en ‘een verhaal dat je haast niet kunt geloven’.

Daar had Lips nou niet zo’n last van. Hij dacht alleen: bel ze op! Vraag om uitleg, geef ze aan bij de politie of scheld ze desnoods eens flink de huid vol.

Maar zo gemakkelijk liet Stegeman zich zijn baard niet afpakken. We zagen hem terug in een rijtjeshuis in Hoogeveen, alwaar hij als de jarige Jacques het oplichtersduo in de val liet lopen. Op de achtergrond klonk aanzwellende muziek. In de slaapkamer keek de man van Kimberley mee via de verborgen camera.

Paul, zogenaamd ingehuurd als artiest om het feestje luister bij te zetten, zong: “Ik ben niet al te vlug. Als je mij een tientje leent, zie je het nooit meer terug.’ Dat was dan wel weer geinig. Eenmaal ontmaskerd, bleek hij van het geld zijn huur te hebben betaald.

Met de lijm nog op zijn gezicht keerde Stegeman terug bij de arme Kimberley. Gelukkig was die wel onder de indruk.

