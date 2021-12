Albert Verlinde wilde Marco Borsato niet verstoten ‘als een leprapatiënt’

Shownieuws. Beeld SBS6

Tot in het NOS Journaal was er aandacht voor de aangifte tegen Marco Borsato. Zelfs op een dag dat de kerstvakantie met een week wordt verlengd en het nieuwe kabinet in de grondverf staat, is het groot nieuws als een BN’er wordt beschuldigd van ‘onzedelijke betastingen’ bij een minderjarig meisje.

Vorige week was de Borsatoboot al aan. Toen bereikte de geruchtenstroom rond de zanger en family man al de talkshowtafels. Aanleiding was dat zogeheten juice channels op internet maar bleven kletsen over wat ‘grensoverschrijdend gedrag’ met minderjarige meisjes werd genoemd. Enig bewijs leverden deze roddelkanalen overigens niet, zoals fijntjes werd opgemerkt bij RTL Boulevard en SBS Shownieuws.

Volgepakte tafel met societydeskundigen

En toen was er het verhaal van De Telegraaf over de aangifte van de vrouw die met haar moeder naar de krant was gestapt. Boulevard, Beau en Op1 hadden de misdaadjournalisten die het verhaal schreven te gast met het nieuws dat zich intussen nog twee mogelijke slachtoffers hadden gemeld. Strafrechtadvocaten gaven hun interpretatie bij M, Op1 en Boulevard. Shownieuws had alleen een volgepakte tafel met societydeskundigen, inclusief ex-advocaat Bram Moszkowicz.

Albert Verlinde had Borsato een berichtje gestuurd – ze hadden toch nauw samengewerkt en hij wilde de zanger niet verstoten ‘als een leprapatiënt’. Moszkowicz vertelde wat hij zou hebben gedaan als hij Marco’s advocaat was geweest.

Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds vertelde over twee jaar geleden, toen zijn blad Borsato’s affaire met pianiste Iris Hond onthulde. Anouk Smulders verplaatste zich in de positie van de moeder: “Als dit met mijn kind was gebeurd, stond ik binnen een paar uur bij de politie.”

Nieuwe informatie kwam er niet bij Shownieuws, maar intussen werd wel een half uur lang gesabbeld en geknabbeld aan het sappige Telegraafverhaal. Als je het Lips vraagt, had SBS6 daarmee eigenlijk zijn eigen juice channel.

