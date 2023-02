Al snel werd duidelijk hoe Mariëlle Tweebeeke de wooncrisis denkt aan te pakken

Van krot tot Vinex, NPO2. Beeld NTR

De woningnood. Lips kent de verhalen erover uit zijn eigen jeugd en ziet ze deze dagen overal om zich heen herhaald: geen huis te krijgen zonder een kapitaalinjectie van een familielid in bonis. Dat de prijzen voor koophuizen dalen, maakt voor jongeren weinig uit: hun hypotheekmogelijkheden zakken net zo hard mee. Sociale huur? Welkom op de wachtlijst.

Dat Mariëlle Tweebeeke voor het eerst in lange tijd de studio heeft verlaten om zich over de huidige woonproblematiek te buigen, juicht Lips dan ook zeer toe. De beste politiek interviewer van Nederland gaat in Van krot tot Vinex op zoek naar de wortels van de crisis. Haar vraag: wat kunnen we leren van het verleden?

De zoektocht van Tweebeeke begon niet zo ver van waar Lips’ zijn dagen doorbrengt achter zijn tv: in de Spaarndammerbuurt. Daar staat Het Schip, een van een de eerste grootschalige volkshuisvestingsprojecten van Nederland, gebouwd met fondsen die werden vrijgemaakt dankzij de Woningwet uit 1901.

Tweebeeke trok voor een nachtje in een woning, maar van haar verblijf in het prachtige complex van architect De Klerk zagen we verder weinig. Al snel was ze weer buiten om met haar fraaie troonredestem inwoners van De Pijp en de Jordaan te interviewen. Beide buurten werden gepresenteerd als toppunt van gentrificatie en dus het kwaad, zoals ook het gehele eerste deel van de vierdelige documentaireserie tamelijk richtinggevend was.

Het was vlot duidelijk op welke lessen Tweebeeke was gestuit. Een deel van de oplossing van de wooncrisis is volgens het programma dat woningbouwverenigingen terugkeren naar hun kerntaken – organisaties die eveneens zo’n eeuw geleden ontstonden en tot doel hadden arbeiders uit hun krottige huisjes te krijgen. Zonder winstoogmerk.

Zou dat opnieuw werken? Lips hoopte dat ze gelijk heeft, maar had ondertussen alvast een bijzonder informatief uurtje televisie gezien.

