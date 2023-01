Al 3,5 jaar strijd in De Baarsjes: kunstwerk staat vergroening in de weg

Bewoners van het Witte de Withplein willen al jaren vergroening, maar stuiten op een oude afspraak tussen het stadsdeel en de ontwerper van het plein. Die heeft het recht om de inrichting zo te laten als het is. ‘Ik lig helemaal niet dwars, maar ik laat mijn kunstwerk niet vernietigen.’

Een cultuurbarbaar zou zeggen: is het kunst of mag het weg? Moet een kunstwerk in dienst te staan van de openbare ruimte of hoort het juist andersom te zijn? Grote vragen, die allemaal samenkomen in een slepende kwestie rond een pleintje in de Chassébuurt in West. En terwijl bewoners, kunstenaar en stadsdeel naar elkaar wijzen, lijkt een oplossing nog ver weg.

Dit is er aan de hand: bewoners van het Witte de Withplein kijken al sinds de oplevering van hun woningen in 2012 aan tegen een massief ijzeren plateau, een werk van kunstenaar Hans van Houwelingen. De zwevende plaat omsluit een boom, maar die boom is dan ook vrijwel het enige groen op het plein – verder is er vooral bestrating.

Geen schaduw

Dat is de bewoners van het plein in De Baarsjes een doorn in het oog. “In de zomer is het bloedheet door al dat steen en het ontbreken van schaduw” zegt pleinbewoner Maarten Fonk. “We willen heus geen dennenbos aanleggen, maar een plantsoentje met wat boompjes, struiken en bankjes zou aangenaam zijn.” Samen met buren startte hij in 2019 een bewonersinitiatief om het plein te vergroenen. “We zijn bij elkaar gekomen om een plan te maken, verzamelden handtekeningen en hebben contact opgenomen met het stadsdeel, dat graag mee wilde denken.”

Maar al snel bleek dat ingewikkelder dan gedacht. Er waren zorgen over een parkeergarage en leidingen onder het plein, maar de grootste sta-in-de-weg bleek het werk Wending 666/999 van Hans van Houwelingen. Die naam verwijst naar het spanningsveld tussen de ultieme zuiverheid, uitgedrukt in het getal 999, en het kwaad van het duivelse getal 666. Deze ambiguïteit komt ook terug in het kunstwerk zelf, zei Van Houwelingen bij de onthulling in 2012 tegen Het Parool: “Het is heel zwaar, maar het zweeft. (...) Ik wil de werkelijkheid optillen.”

Naar nu blijkt heeft Van Houwelingen tot 2028 de ontwerprechten op het kunstwerk en het omliggende plein. En dus nog zeker vijf jaar bepaalt niet het stadsdeel of de bewoners, maar Van Houwelingen hoe het plein eruitziet. Volgens de bewoners wil de kunstenaar niet met hen praten, gesprekken tussen ambtenaren van het stadsdeel en Van Houwelingen leverden ook geen voor de bewoners bevredigende uitkomst op.

Gevels en balkons

Van Houwelingen verzet zich tegen het beeld dat hij dwars zou liggen. “Wat een onzin! Ik heb tot twee keer toe meegewerkt aan plannen om tot vergroening te komen, onder meer door de plaatsing van groen tegen de gevels en aan de balkons. Vervolgens hoor ik niets meer. Ja, dan houdt het op.”

“Mij is gevraagd om een plein te ontwerpen in de Witte de Withstraat, wat daarvoor een lange, ongezellige straat was. Niet enkel dat plateau, maar het hele plein, van gevel tot gevel, is mijn kunstwerk, inclusief die plaat. Ik wil best meedenken over vergroening, maar wel met respect voor het kunstwerk. Er wordt nu net gedaan of ik iets blokkeer, maar dat is de omgekeerde wereld: dat kunstwerk staat daar gewoon. Ik zeur niet, ik lig ook niet dwars, maar ik laat mijn kunstwerk niet vernietigen.”

In antwoord op vragen van stadsdeelcommissielid Anneke Veenhoff (GroenLinks) laat het dagelijks bestuur weten ook met de kwestie in de maag te zitten. Het wordt ‘teleurstellend’ genoemd dat de mogelijkheden tot vergroening beperkt zijn, maar het stadsdeel erkent ook dat ‘het open karakter van het plein hoort bij het kunstwerk’. Ook schrijft het stadsdeelbestuur: ‘De kunstenaar heeft tot 2028 de ontwerprechten op het kunstwerk en het omliggende plein. Ook na die datum blijft het belang van het kunstwerk evident, alleen heeft de kunstenaar dan geen beslissende stem meer bij eventuele aanpassingen op het plein.’

Afspraak met de kunstenaar

Een woordvoerder van het stadsdeel zegt te hopen dat de bewoners en Van Houwelingen er samen uitkomen. “Maar er ligt nou eenmaal een afspraak met de kunstenaar, daar kunnen we niet onderuit. Of dat een handige afspraak is geweest, is een andere vraag.”

Volgens Rubu Nefkens, advocaat bij Van der Steenhoven en specialist op het gebied van auteursrecht, heeft Van Houwelingen ook zonder deze afspraak mogelijk een goede zaak. “Een kunstenaar heeft, als onderdeel van het auteursrecht, zogenaamde persoonlijkheidsrechten. Dat houdt in dat hij het recht heeft om zich te verzetten tegen ingrijpende wijzigingen, ofwel ’verminking’, van het kunstwerk, als hierdoor zijn goede naam wordt aangetast. En als dit niet het geval is, dan wordt alsnog gekeken naar de redelijkheid van de bezwaren van de kunstenaar.”

Nefkens staat geregeld architecten en kunstenaars bij die zich verzetten als hun creaties in de openbare ruimte worden aangetast. “Ik ken deze specifieke zaak niet, maar als de leegte van dit plein echt onderdeel van het ontwerp was, dan snap ik de bezwaren van de kunstenaar wel.”

Hagedissen

Pleinbewoner Maarten Fonk benadrukt dat hij niets tegen het kunstwerk heeft (‘ik heb er ook niet zo heel veel mee trouwens’) en hoopt dat er een oplossing komt voor de nu al 3,5 jaar durende kwestie. “De politiek is nu aan zet, die moet een knoop doorhakken.” Maar volgens het stadsdeel zijn de mogelijkheden tot 2028 beperkt, tenzij de bewoners en de kunstenaar samen tot een oplossing komen.

De gelauwerde kunstenaar Van Houwelingen, die onder meer hagedissen en later de herinrichting van het Kleine-Gartmanplantsoen ontwierp, vindt dat de waarde van kunst niet wordt erkend. “Het is een populistische tendens om kunst als elitair weg te zetten. Typisch Nederlands. In Rome zal nooit iemand zeggen: we willen hier een fietspad aanleggen, maar er staat een fontein in de weg, laten we die maar weghalen.”

