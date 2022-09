Akwasi onderzoekt in zijn eerste docu hoe het de kinderen verging die getuige waren van de Bijlmervliegramp

Richtsnoer van Akwasi’s onderzoek is het boekje 'Een gat in mijn hart', waarin kindertekeningen over de ramp zijn verzameld. Akwasi maakte er een jaar na de ramp ook eentje. Beeld Omroep Zwart

Vier jaar was Akwasi toen er een vliegtuig neerstortte in een flatgebouw naast dat waar hij met zijn familie woonde. De knal, het licht van het vuur en de paniek na afloop vormen zijn eerste jeugdherinneringen. Hij bleef ongedeerd, net als zijn moeder en broer en zus, maar de beelden raakte hij nooit kwijt.

Dertig jaar later vormen die beelden het fundament voor een korte documentaire die zich richt op de kinderen van toen. Welk spoor trok de ramp door hun verdere leven? Akwasi – directeur van Omroep Zwart, die zijn eerste documentaire aflevert – is hierbij zowel onderwerp van zelfonderzoek als ondervrager van zijn leeftijdsgenoten. Een dubbelrol die dankzij zijn ingetogen manier van interviewen prima geschikt blijkt bij het vertellen van het verhaal van talloze kinderen wier leven voor altijd werd getekend.

Kindertekeningen

Richtsnoer van Akwasi’s onderzoek is het boekje Een gat in mijn hart, waarin kindertekeningen over de ramp zijn verzameld. Akwasi maakte er een jaar na de ramp ook eentje.

Met die potloodschets van vuur, brokstukken en verdrietige familieleden probeert hij het verhaal van de rampvlucht uit te leggen aan zijn dochter, die nu ook vier jaar oud is. Maar ook keert hij met zijn moeder terug naar de flat om haar te vragen wat blijkbaar al die tijd onbesproken bleef: waarom verhuisde het gezin uit de flat die verder niet was beschadigd?

Het voormalig hoofd van Akwasi’s lagere school vlak bij de getroffen flats becijfert dat een jaar na de ramp zeker honderd kinderen van school waren gewisseld. De redenen laten zich raden.

Akwasi legt met Een gat in mijn hart zo een vaak vergeten deel van de nasleep van de Bijlmervliegramp bloot. Eiste de zoektocht naar de oorzaak in de jaren na de crash alle aandacht op, Akwasi toont dat de gevolgen ook dertig jaar later nog overal voelbaar zijn.

