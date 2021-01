Akwasi niet vervolgd voor gedragingen tijdens radio-interview

Beelden van het interview. Beeld EO

Akwasi liep vorige week boos weg bij een interview met het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag. Hij dwong de makers om de gemaakte opnames te wissen en nam twee laptops mee. Hoewel omroep EO geen aangifte tegen de muzikant doet kan het Openbaar Ministerie besluiten hem alsnog te vervolgen voor zijn opruiende speech van afgelopen zomer tijdens de Black Lives Matter-demonstratie in Amsterdam.

Volgens Boerstra kan dat inderdaad, maar de voorwaarde van het sepot richt zich met name tot opruiing. “Daar is in dit geval geen sprake van. Deze casus heeft dan ook geen invloed op de zaak van De Dam.” Dat Akwasi twee laptops meenam en dreigde de inhoud van de laptops te wissen, is volgens justitie niet strafbaar. “Op basis van wat wij gehoord hebben was het niet zijn bedoeling om de laptops te stelen.” De uitingen ‘Je gaat het er nu afhalen, anders heb je een probleem met mij’ en ‘Wil je deze kant op gaan?’ betitelt het OM eveneens als ‘niet strafbaar’.

Reactie advocaat

De advocaat van Akwasi, Gerald Roethof, liet eerder al blijken dat Akwasi zich geen zorgen hoeft te maken om strafrechtelijke consequenties. “Ik heb in hetgeen mij bekend is met betrekking tot het radio-interview, geen enkele reden te veronderstellen dat dit strafrechtelijk enig gevolg zal hebben.”

Ook zei Roethof: “Als het idee is, dat Akwasi een voorwaardelijke straf heeft gekregen, dan is dat een misvatting.” En over het optreden van zijn cliënt bij NPO Radio 1 zei hij: “In zijn algemeenheid geldt dat niet elk gedrag waarvan achteraf gezien misschien gezegd kan worden dat het minder handig was, strafrechtelijke consequenties oplevert.”

Opruiend

De uitspraken van Akwasi op de Dam werden eerder door het Openbaar Ministerie als ‘opruiend’ gezien en daarmee strafbaar. Van vervolging kwam het echter niet omdat Akwasi na een gesprek met de officier van justitie en zijn advocaat publiekelijk afstand nam van zijn woorden.

De zaak werd vervolgens voorwaardelijk geseponeerd met als voorwaarde dat Akwasi binnen een jaar niet nogmaals een strafbaar feit mag begaan. Dan zal hij zich niet alleen voor dat nieuwe feit maar ook voor de uitspraak op 1 juni voor de rechter moeten verantwoorden.

Zorgen bij NPO

Akwasi wil voorlopig niet meer reageren en kiest voor een tijdelijke mediastilte. Hij beraadt zich momenteel op zijn rol binnen Omroep Zwart. “Mijn reactie na het misgelopen interview met de EO is niet goed te praten,” zei de rapper in een korte reactie. “Ik ga bij mezelf te rade hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat mijn rol binnen Omroep Zwart zal zijn.”

NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman keurt de actie van Akwasi in gesprek met de Volkskrant af. ,,Ik ben geschrokken van het incident en steun de journalistieke keuze van het EO: dat ze een backup van het gesprek toch hebben uitgezonden.” Rijxman maakt zich zorgen over de toenemende dreiging voor Nederlandse journalisten.