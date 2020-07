Akwasi in Eye: ‘Laten wij de toekomst veranderen’

Rapper Akwasi heeft een kort optreden van 15 minuten in Filmmuseum Eye gehouden. De honderd aanwezigen kregen in de uitverkochte zaal een aantal teksten over het thema racisme en discriminatie te horen.

Akwasi Owusu Ansah, zoals de echte naam van de rapper luidt, was door Eye genodigd voor de aankleding van het filmprogramma Black Light waarbij films uit de zwarte filmcultuur worden vertoond. Verschillende artiesten en sprekers verzorgen rondom de films optredens en lezingen.

Tijdens het korte optreden ging Akwasi niet uitgebreid in op de commotie van de laatste weken. Hij kwam in het nieuws omdat een glazenwasser de nieuwe woning van de rapper deelde op Facebook en vanwege zijn uitspraken over Zwarte Piet bij een demonstratie van Black Lives Matter op de Dam. Zijn vader had hem gevraagd excuses te maken voor die uitingen, zo vertelde Akwasi in Eye. “Waarom vader? Ik weet wat ik zeg. Het is te allen tijde belangrijk ergens voor te staan.”

Akwasi vroeg zich hardop af waarom er zo weinig Nederlandse films zijn met een donkere hoofdrolspeler. Het aanwezige publiek kwam met slechts een tweetal titels. “Ik hoop dat er verandering in komt. Laten wij de toekomst veranderen.”

Donderdagavond was in Eye ook de opening van het bekroonde virtual reality-werk Traveling While Black over racistisch politiegeweld. Een deel van de film bestaat uit een interview met Samara Rice, wiens zoon Tamir in 2004 op 12-jarige leeftijd werd doodgeschoten omdat hij een speelgoedpistool droeg. Akwasi haalde in een van zijn toespraken in de laatste weken dit voorbeeld aan als racistisch geweld.

Black Ligt zou aanvankelijk in maart plaatsvinden. Vanwege corona heeft Eye het programma uitgesmeerd over enkele maanden om zo flexibeler om te kunnen gaan met wijzigingen.