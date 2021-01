Akwasi beraadt zich op rol Omroep Zwart na intimideren journalist

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

‘Mijn reactie na het misgelopen interview is niet goed te praten. Ik ga bij mezelf te rade hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat mijn rol binnen Omroep Zwart zal zijn,’ laat hij in een korte verklaring weten.

Akwasi liep vorige week boos weg bij een interview met het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag. Hij dwong de makers om de gemaakte opnames te wissen en nam twee laptops mee.

De rapper en oprichter van Omroep Zwart heeft afgelopen week schriftelijk en mondeling excuses aangeboden aan de makers van Dit is de Dag, aldus de EO. De omroep zegt geen aangifte te doen. “Wat ons betreft is de zaak met het publiceren van ons verhaal nu afgerond,” aldus een woordvoerder. “We wilden de journalistieke weg bewandelen.”

Het is nog niet duidelijk of Akwasi aan Omroep Zwart verbonden blijft. De omroep in wording werd eind september gelanceerd voor meer diversiteit en kleur op de Nederlandse televisie. Naast het behalen van 50.000 leden is er ook nog een compleet beleidsplan nodig, inclusief tien concrete tv- en radioformats.