Ajouad werd op zijn zoektocht naar de Joodse identiteit met open armen ontvangen

Programmamaker Ajouad El Miloudi maakte programma’s over zijn eigen identiteit (Kaaskop of mocro?) en draaideurcriminelen (Ajouad en de Top 600). Voor de NTR maakte hij het drieluik #Ajouad over ‘thema’s en subgroepen die actueel en controversieel zijn’. De twee eerdere afleveringen gingen over ‘de witte man’ en ‘de vleeseters’; gisteren was de derde en laatste aflevering, over ‘de Joden’.

Ajouads zoektocht naar de Joodse identiteit begon in Buitenveldert, waar hij Raoul Heertje ontmoette: “Ik ben een echte Jood, maar ik vertegenwoordig alleen maar mezelf.” Heertje waarschuwde de Marokkaans/Nederlandse programmamaker meteen: “Omdat jij van de media bent én moslim is het voor veel mensen die Joods zijn bijna zeker dat je foute dingen gaat doen.”

Maar dat viel gelukkig reuze mee: Ajouad werd op zijn zoektocht overal met open armen ontvangen, of hij nu bij orthodoxe Joden kwam of bij seculiere Joden. Hij werd zelfs thuis uitgenodigd bij opperrabijn Jacobs, die vanwege de vele bedreigingen zijn huis heeft beveiligd met camera’s.

Een eyeopener voor Lips was dat er een Joods dating­bureau bestaat genaamd Jingles. Oprichter Lea was kritisch over de doelgroep: “Joodse singles zijn veeleisend en vinden van zichzelf dat ze veel te bieden hebben. Ze zoeken het geluk bij een ander en hebben bindingsangst én verlatingsangst.” Dat laatste kwam volgens haar vooral omdat ze, zoals zijzelf, vaak geboren zijn uit ouders die de Holocaust hebben overleefd.

Ajouad ging verder langs bij Joodse jongerenverenigingen en vroeg vmbo’ers naar hun vooroordelen over Joden. Zo ontstond een gevarieerd portret van een al even diverse bevolkingsgroep, en daarmee een leerzame documentaire die van Lips ook best als lesmateriaal op zo’n zelfde vmbo mag worden gebruikt.

