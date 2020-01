Ajouad El Miloudi: ‘Ik weet waar ik met De Nieuwe Maan aan begin’

Ajouad El Miloudi: ‘Na Kaaskop of mocro dacht ik: dit doe ik nooit meer, maar ergens voelt het ook wel als een plicht.’ Beeld Erik Smits

Gestommel onder de tafel. Het gesprek is ten einde en Ajouad El Miloudi wurmt zijn voeten terug in zijn gympen. “Sorry hoor,” verontschuldigt hij zich.

Droeg u geen schoenen?

“Ja, die doe ik eigenlijk altijd uit als ik me moet concentreren.”

Is dat iets Marokkaans?

“Haha, nee hoor. Schoenen geven me een opgejaagd gevoel, alsof ik niet kan aarden. Oei, wat klinkt dat zweverig.”

Gaat u De Nieuwe Maan ook op uw sokken ­presenteren?

“Zou zomaar kunnen.”

Ajouad El Miloudi begint aan een nieuwe fase in zijn carrière. Na twaalf jaar programma’s gemaakt te hebben voor KRO-NCRV, eerst vooral kinderprogramma’s, daarna onder meer De Rekenkamer, Keuringsdienst van Waarde en De Reünie, besloot hij om het heft in eigen hand te nemen.

“Ik zat in een comfortabele positie, misschien wel te comfortabel. Om de paar maanden werd ik gebeld door de omroep: ‘Hé pikkie, we hebben iets leuks voor je, wil je dit programma presenteren?’ Dat was fijn, maar als andere mensen voor jou bedenken wat je moet doen, gaat dat ten koste van je eigen ondernemingsdrift en creativiteit. Toen de complete KRO-NCRV-directie vertrok, was dat voor mij het moment om na te denken over wat ík nou wilde.”

“Ik liep rond met het idee voor een programma en heb daarmee aangeklopt bij de NTR. Die zeiden: ga maar maken. Nu produceer ik samen met Caz Jansen een programma over Nordin Bensellam, een oud-kooivechter met een instelling in Amsterdam-West waar hij jongeren uit de Top 600 helpt.”

In 2016 maakte u Ajouad: kaaskop of mocro. Was dat een kantelpunt?

“Die serie was een eye-opener in veel opzichten. Daarvoor wilde ik nooit programma’s doen die te maken hadden met mijn culturele identiteit. Ik wilde niet als Marokkaan, maar als ­presentator beoordeeld worden.”

“Op mijn 21ste werd ik uitgenodigd door De Wereld Draait Door. Die PvdA-politicus met die rare truien, hoe heet ie, ja, Spekman, die had gezegd dat Marokkaanse criminelen ver­nederd moesten worden. Of ik daarop wilde reageren. Nou, niet dus.”

“Later vroeg ik aan Jeroen Pauw waarom ik alleen gebeld werd als er iets met Marokkanen was, en nooit als ik een nieuw programma had. Hij antwoordde: ‘Omdat dat mij niet interesseert, ik vind het interessant om je te horen over dingen waar je echt verstand van hebt’.”

Hoe waren de reacties op Kaaskop of mocro?

“Heel heftig. Het is niet uit te leggen wat je meemaakt als je in zo’n debat terechtkomt. Een Marokkaanse vlogger die ik interviewde, gaf mij de wind van voren omdat ik ‘verkaasd’ zou zijn. Ik zou mijn roots verloochenen, een ‘marionet van de blanken’ zijn. Dat was extreem pijnlijk voor me. Ik werd ook boos: ik probeerde op te komen voor jongeren met een dubbele achtergrond, een positief verhaal te vertellen, en dan was dit mijn dank.”

“In een andere aflevering sprak ik drie Marokkaanse homo’s, die mij de vraag stelden hoe ik het zou vinden als mijn zoon homo zou zijn. Ik antwoordde: dat zou ingewikkeld zijn. Niet omdat ik iets tegen homo’s heb, of omdat ik homoseksualiteit afkeur, maar omdat het ook echt ingewikkeld ís in de Marokkaanse gemeenschap. Nou, toen kreeg ik half Nederland over mij heen, opeens was ik een homo­hater. Op dat moment was ik blij dat ik als 21-jarige niet was ingegaan op die uitnodiging van DWDD.”

Bij De Nieuwe Maan, waar wekelijks over de multiculturele samenleving wordt gepraat, zult u hetzelfde gaan beleven.

“Ik heb me ook goed afgevraagd of ik deze boksring weer in wilde stappen. Na Kaaskop of Mocro dacht ik: dit doe ik nooit meer, maar ergens voelt het ook wel als een plicht om een bijdrage te leveren aan dit debat. Ik heb er ook met Fidan Ekiz over gesproken, die De Nieuwe Maan voor mij presenteerde. Ik weet waar ik aan begin.”

Het programma kreeg recent kritiek omdat het mensen die uiterst kritisch tegenover de islam staan aan tafel had, zoals Jan Roos en Pegida-voorman Edwin Wagensveld.

“En die geluiden blijven ook welkom, net als orthodoxe imams welkom zijn. Het debat over de islam vereist scherpte, dus moet je ook mensen aan het woord laten bij wie je je misschien niet comfortabel voelt. Niemand heeft er iets aan als we gesprekken gaan voeren waarin iedereen het met elkaar eens is, dan wordt het laf.”

“Wel vind ik het belangrijk dat de inhoud ­centraal staat. Zo’n Wagensveld die voor een moskee varkensvlees gaat roosteren, dat vind ik niet zo interessant. Dan wil je alleen maar provoceren.”

Als alleen de uitersten aan het woord komen, krijgt de kijker dan geen vertekend beeld van de multiculturele samenleving?

“Daarom moet je afgewogen keuzes maken. Polarisatie is geen doel, we hoeven ook niet iedere week een debat tussen mensen die diametraal tegenover elkaar staan. Ik vind een gesprek waarin mensen iets van elkaar proberen te leren vaak een stuk waardevoller. Daarvoor is het wel nodig om verschillende geluiden te laten horen. Voor iemand die in zijn links-progressieve bubbel zit, kan het heel goed zijn om eens iemand te spreken van buiten zijn veilige zone.”

Had u een van de tien presentatoren van OP1 willen zijn?

“Laat ik nou eerst maar proberen om dit goed te doen. Het presenteren van een live talkshow is een totaal nieuwe discipline voor mij, ik moet dat echt nog leren.”

“Ik word gecoacht door Jeroen Pauw, van hem leer ik heel veel. Een van de adviezen die hij mij gaf: vermijd sociale media, want zeker als het even niet lekker gaat, is dat dodelijk. Gelukkig zit ik al twee jaar uit zelfbescherming nauwelijks meer op Facebook of Twitter.”

U krijgt toch ook wel positieve reacties?

“Dat is precies waarom ik toch positief terugkijk op Kaaskop of mocro: er waren zoveel jongeren die tegen me zeiden dat ze in hetzelfde schuitje zaten als ik, die ook tussen twee culturen in zaten en die zich herkenden in de dilemma’s die ik liet zien. Het programma raakte een snaar. Daardoor begreep ik dat mijn identiteit geen beperking is, maar mijn kracht.”

