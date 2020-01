Ajaxfans Kale en Kokkie: ‘We zeggen wat elke supporter denkt’

Tienduizenden Ajaxfans hangen wekelijks aan de lippen van Kale en Kokkie, het duo dat bij AT5 al acht jaar de club prijst en bekritiseert.

‘Je valt met de neus in de boter, want Wim Suurbier is te gast Je weet wel: Suurbier de legende, de beste rechtsback die Ajax ooit heeft gehad.” Lawrence de Munck (61), bij de Ajaxsupporters beter bekend als Kale, kondigt een memorabele uitzending aan waarin hij met zijn collega Maarten Vledder (53, Kokkie) en de inmiddels 75-jarige Suurbier de laatste ontwikkelingen bij hun club bespreekt.

Dat doen Kale en Kokkie wekelijks na een wedstrijd van Ajax. De kijker valt vrijwel elke keer met de neus in de boter, het duo stelt zelden teleur. Trouwe fans zoeken met regelmaat naar het laatste filmpje op YouTube van Vledder en De Munck. Of het nou over Ajax-Sparta, het linkerbeen van Hakim Ziyech of de positie van talent Ryan Gravenberch gaat; de twee hebben hun mening klaar en geven die nietsontziend.

De opname van Kale & Kokkie gebeurt in een enkele take, er wordt niets voorbereid. De drie rubrieken Klote, Klasse en Kan Beter zijn de enige leidraad voor het online programma waarvan elke maandag aan het begin van de avond een nieuwe episode op het YouTubekanaal van AT5 verschijnt. De locaties variëren, voor deze eerste aflevering van 2020 is het Olympisch Stadion gekozen.

Voor de camera draait, dwalen de gedachten van De Munck en Vledder af naar 1983. “Ajax-Feyenoord was hier, 8-2,” zegt Vledder. “Cruijffie speelde bij hen. Van Basten maakte ze helemaal gek.” Suurbier kijkt grinnikend toe hoe de twee liefhebbers herinneringen delen.

Tot drie jaar geleden kwamen de seizoenkaarthouders Kale en Kokkie vooral foeterend en mopperend in beeld, wat iets te maken had met de toen geboekte sportieve resultaten. Door de successen onder Peter Bosz en Erik Ten Hag veranderde de toon. “Bij ons is slecht ook slecht en goed is goed,” zegt De Munck, wandelend naast Vledder over de sintelbaan rond het veld in het stadion. “Ik zweer het je: elke wedstrijd was in die periode dramatisch. Waar zaten we naar te kijken? Het was afgrijselijk. Het afgelopen jaar was er niets te zeiken over Ajax. Eigenlijk durven we – in tegenstelling tot veel anderen – gewoon te zeggen wat elke supporter denkt.”

Ajaxpyjama

Het programma ontstond acht jaar geleden toen Vledder en De Munck, die elkaar kennen van een Ajaxforum waar ze al deze bijnamen droegen, een Ajaxpyjama overhandigden aan Bas Dost, destijds de spits van sc Heerenveen. Hij zou mogelijk een transfer naar de Arena maken. AT5 volgde het komische duo naar Friesland. Door het succes van dat fragment werd Kale en Kokkie een wekelijks fenomeen.

Inmiddels zijn worden de twee herkend in het wild. De Munck, werkzaam op Schiphol, krijgt dagelijks ‘Ha Kale’ naar zijn hoofd geslingerd. Vledder ontvangt in zijn restaurant gasten die speciaal voor hem naar Haarlem zijn gereden. De kok went langzaam aan de aandacht. “Als ik in de Arena stond te pissen, kreeg ik een arm om me heen. ‘Hey Kokkie, had je deze uitslag ook voorspeld?’ Dan heb ik wel zoiets: vriend, ik sta te pissen, geef me de ruimte.”

De Munck vindt de roem soms ongemakkelijk. “Als ik met mijn meisje door de stad loop en ik word door mannen van mijn leeftijd aangesproken voor een handtekening en een foto, dan is dat toch raar?”

Niet alleen supporters lopen met Kale en Kokkie weg, ook de spelers waarderen het duo. Zo stopt Ziyech bij de ingang van sportpark De Toekomst regelmatig voor een praatje en eten Joël Veltman en oud-Ajacied Davy Klaassen soms in het restaurant van Vledder, wiens vader als rechercheur Dick Vledder in de boeken van Appie Baantjer voorkomt.

De geboren Amsterdammers koesteren hun band met de door harstilstand getroffen Abdelhak Nouri. Vledder heeft nog een spraakbericht waarin de voetballer hem sterkte wenst met zijn te hoge hartritme, waarvoor de presentator een behandeling in het ziekenhuis zou krijgen. “Dat was zo mooi. Hij zei dat ik hem altijd mocht bellen als ik hem nodig had. Nouri wilde de wedstrijd van dat weekend voor mij winnen. Ik zal dat nooit vergeten. Het bericht bewaar ik voor de rest van mijn leven.”

Maagverkleining

De Munck: “Nouri ging ook eten in Vledders restaurant. Hij vertelde hoe gaaf en tof hij onze filmpjes vond en stuurde nieuwe afleveringen altijd door naar andere spelers uit de selectie. We hebben nog steeds contact met zijn familie. Nouri is een speciale voor ons.”

De hartproblemen van Vledder zijn ook nu nog de reden dat de inwoner van Almere al een jaar niet op zijn vaste plek in de Arena zit. Inmiddels heeft hij een maagverkleining achter de rug. “Een duel bezoeken is niet verstandig. De emoties lopen hoog op en dan kan mijn hart op hol slaan. Je weet nooit waar of wanneer en in dat geval wil ik niet tussen alles en iedereen op de F-side zitten.”

Wel keek hij alleen met zijn vriend De Munck het afgelopen seizoen een wedstrijd van Ajax vanuit een skybox in de Arena. “Rustiger dan op de F-side, daar gaat het er vaak iets anders aan toe. Maar Ajax hoeft zich geen zorgen te maken. Ik heb mijn seizoenkaart nog en ik keer zeker terug op mijn plek. Dat is zeker.”

De Munck is optimistisch over het herstel van zijn kompaan. Hoewel ze elkaar buiten de opnames voor hun uitzendingen weinig zien, kunnen de twee supporters moeilijk zonder elkaar. “We zijn totaal anders en daarom past het ook. Zonder elkaar bestaan we niet. Als de een stopt, doet de ander dat ook. Er is geen ik, alleen een wij: Kale en Kokkie.”