‘Ajax: Parels van Amsterdam’ is niet alleen voor de fans

Ryan Gravenberch, Jurriën Timber en Devyne Rensch in de documentaire ‘Ajax: Parels van Amsterdam’. Beeld Prime Video

De laatste keer dat Ajax een filmmaker full access gaf, was aan Roel van Dalen in het seizoen 1999/2000, het jaar waarin Ajax een eeuw bestond. Het werd een ware martelgang: de doelen die trainer Jan Wouters zichzelf had gesteld – kampioen worden en de Nederlandse beker veroveren – werden in de verste verte niet gehaald. Ajax verloor zelfs de jubileumwedstrijd. En Van Dalen filmde álles, ook de meest beschamende momenten, op het veld, in de kleedkamer en in de bestuurskamer.

Het onbarmhartige resultaat, Ajax - Daar hoorden zij engelen zingen, opende in 2000 het International Documentary Filmfestival Amsterdam en werd een jaar later op het Nederlands Film Festival genomineerd voor een Gouden Kalf. Maar (terug)kijken is voor Ajaxsupporters nog altijd een kwelling, en bestuurders van de beursgenoteerde onderneming die Ajax is, zullen zich stellig hebben voorgenomen: dit nooit meer.

Nu is er toch weer een documentaire, Ajax: Parels van Amsterdam, maar die is geproduceerd door Ajax zelf, en geregisseerd door Joost Beitler van Ajax Media, het brein achter de viral video’s van Ajax. “We waren in eerste instantie een beetje huiverig,” vertelde Kaja Wolffers, directeur van Prime Video, de streamingdienst waarop de documentaire te zien is, afgelopen zondag voor de première in Pathé Arena, pal naast de Johan Cruijff Arena. “Je had ooit die commercial van Wc-eend: Wij van Wc-eend adviseren Wc-eend. Daar waren wij ook een beetje bang voor; dat ie niet heel scherp zou worden, maar het is een waanzinnige docu geworden.”

Uitstekend ‘gecast’

In Ajax: Parels van Amsterdam worden Jurriën Timber, Ryan Gravenberch en Devyne Rensch – ‘de nieuwste parels in de kroon van de stad Amsterdam’ – gevolgd tijdens het seizoen 2021/2022, het seizoen ná hun doorbraak. Er wordt van ze verwacht dat ze ‘hetzelfde presteren, maar nóg beter’.

De drie ‘hoofdrolspelers’ zijn uitstekend ‘gecast’; niet alleen omdat ze een heel verschillend seizoen beleven – Timber heeft blessureleed, Gravenberch is bezig met een transfer, Rensch worstelt met zijn vorm – maar vooral omdat ze alledrie gewone, sympathieke, keihard werkende jochies blijken te zijn. En dan is er ook nog eens corona (Gravenberch wordt twee keer positief getest) en wordt Marc Overmars ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag (een voetnoot in de docu, maar het wordt wél genoemd).

De drie worden thuis gefilmd, en filmen zichzelf en elkaar. En er zijn schitterende wedstrijdbeelden, ook van heel dichtbij: niet alleen van de succesvolle poulefase van de Champions League en het 36ste landskampioenschap, maar ook van de verloren thuiswedstrijd tegen Utrecht (Timbers tweelingbroer Quinten gaf de pass waar de 0-1 uit voortkwam), de uitschakeling tegen Benfica en de verloren bekerfinale tegen PSV.

Een scenarioschrijver had het waarschijnlijk niet beter kunnen verzinnen: anders dan het seizoen 1999/2000 was het seizoen 2021/2022 een jaar met hoogte- en dieptepunten én met een happy ending. Een Gouden Kalf(-nominatie) zit er niet in, maar vermakelijk is het wel. Niet alleen voor de fans, maar eigenlijk ook voor iedereen die denkt dat iedereen bij Ajax met zijn mooie neusje in de lucht loopt of een 1 op zijn stropdas heeft.