Ajacied Dusan Tadic heeft nu een biografie: ‘Ik sprak hem in de gym, tijdens de buikspieroefeningen’

Dusan Tadic viert de overwinning tijdens de Nederlandse eredivisie wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax op 6 augustus 2022 in het Fortuna Sittard Stadion. Beeld JEROEN PUTMANS / ANP

“Ik weet niet hoeveel mensen er niet konden”, grapt Zeldenrijk, “maar in november 2021 werd ik benaderd door uitgeverij Ambo-Anthos. Of ik een boek over de carrière van Tadic wilde maken. Dat stond nog op mijn bucketlist, een boek, zodat ik thuis vanaf de bank met gepaste trots naar mijn eigen boek in de boekenkast kan kijken.”

Waarom is Tadic interessant?

“Zijn naam, hij is op leeftijd; hij gaat niet meer heel lang voetballen, er komt een WK aan en vooral: hij heeft bij Ajax heel wat losgemaakt. Hij is een fenomeen; Erik ten Hag vergelijkt hem qua impact met Jari Litmanen en Frank Rijkaard, en daar ben ik het wel mee eens.”

“Dus ik heb mijn werkgever toestemming gevraagd – ik werk bij de supportersvereniging van Ajax en ben hoofdredacteur van Ajax Life Magazine – en vervolgens ben ik bij Tadic langsgegaan, want ik wilde weten wat hij ervan vond. Ik sprak hem in de gym van De Toekomst, waar hij zijn buikspieroefeningen lag te doen. ‘Het is een boek óver jou, het kost jou weinig tijd,’ zei ik. ‘Het enige wat ik van jou vraag is of ik tot slot mijn lijst met vragen die alleen jij kan beantwoorden met jou kan doornemen en of je bepaalde zaken kan verifiëren.’ ‘Dat is goed,’ antwoordde hij. ‘Geen probleem.’ Binnen een paar minuten was het beklonken.”

Hoe heeft u het vervolgens aangepakt?

“Als ik iets doe wil ik het goed doen, dus ik heb uiteindelijk tachtig mensen gesproken. Zijn trainers, spelers en oud-ploeggenoten zoals Miralem Sulejmani, Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt, Overmars in Antwerpen, noem maar op… Ik ben naar Servië geweest, met tolken erbij. Heb zijn trainers gesproken en jeugdvrienden gevraagd of hij echt geen alcohol dronk. Zijn ouders hebben me een ingerichte kamer laten zien, wat nu een soort museum is. Zij waren geweldig, ze zijn heel trots op hun zoon. Je moet dan oppassen dat je niet teveel wordt ingepakt, want het moest natuurlijk geen hagiografie worden.”

“Hé bedankt hè,” zegt een vrouw die met een blij gezicht, een gesigneerd shirt en een gesigneerd boek de fanshop uit komt lopen. “Wil jij je boek ook nog even signeren?”

“Waar was ik ook alweer?,” vraagt Zeldenrijk nadat hij zijn handtekening naast die van Tadic heeft gezet. “O ja, we weten allemaal van hem dat hij een winnaar is, en over een enorm doorzettingsvermogen beschikt. Dusan is echt heel gedisciplineerd; hij ging wel uit, maar wodkashotjes liet hij over aan zijn vrienden.”

“Maar als je al die mensen spreekt, hoor je ook dat je als voetballer niet alles in de hand hebt: kom je makkelijk weg bij een club? Als je met een contract van vier jaar de mogelijkheid hebt om na twee jaar te vertrekken en het toch niet lukt, door eigen schuld of door externe factoren, en dat meerdere keren – wat betekent dat dan voor je carrière? Op welk podium had hij nu ook kunnen staan? Waarom is hij niet naar Barcelona of naar AC Milan vertrokken? Of naar China? Dat komt allemaal ter sprake.”

U heeft uw eerste versie ingeleverd op 1 juli; het huidige, tamelijk dramatische seizoen komt dus niet aan bod. Jammer?

“Nee, ik denk eerlijk gezegd dat dat wel goed is voor het boek. In de epiloog gaat het wel over zijn houdbaarheidsdatum. Vorig jaar was er ook al steeds meer kritiek. Dat heb ik hem ook voorgelegd. Wat hij daarvan vindt? Dan moet je het boek maar lezen, ik ga niet alles vertellen.”

Heeft Tadic uw boek eigenlijk gelezen?

“Na de wedstrijd tegen Excelsior heb ik het eerste exemplaar van het boek aan hem uitgereikt in zijn skybox. Toen vroeg ik hem of hij het ging lezen. ‘Wat betekent lezen?,’ antwoordde hij. Toen zei ik het in het Engels: read. Toen mompelde hij dat hij het zou gaan lezen, maar de hele skybox begon te lachen. Dus ik heb niet de illusie dat hij het in het Nederlands gaat lezen. Hij wacht op de eventuele Servische vertaling, die contractbesprekingen zijn nog gaande.”