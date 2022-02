Airfryer, covid en bodyshaming – De Dikke Van Dale voegt heel wat Engelse woorden toe

Airfryer is een van de 979 Engelse woorden die worden toegevoegd aan de nieuwe Van Dale. Beeld Getty Images

In de editie van 2022 worden 979 nieuwe Engelse trefwoorden opgenomen. Dat heeft Van Dale Uitgevers bekendgemaakt. Dat is ongeveer 10 procent van het aantal nieuw toegevoegde woorden. Onder de Engelse nieuwkomers zijn woorden zoals airfryer, big tech, bodyshaming, covid, fintech, influencer en streetfood.

Naast het Engels worden in de zestiende editie nieuwe woorden opgenomen uit onder andere het Berbers, Chinees, Deens, Portugees, Spaans en Turks. De meeste toevoegingen zijn al te vinden in de betaalde Dikke Van Dale Online, en staan vanaf 22 maart ook in de nieuwe papieren editie.

Daarnaast zijn er duizenden nieuwe woorden, onder andere over klimaat, corona, financiën, economie, sociale media, politiek en inclusiviteit. Ook zijn er ruim 10.000 nieuwe vaste verbindingen, uitdrukkingen, spreekwoorden en voorbeelden.

Genderneutraal

Al eerder werd bekendgemaakt dat de nieuwe Dikke van Dale genderneutraal wordt. Bijna 15.000 beroeps- en persoonsnamen krijgen de aanduiding m/v/x. Het gaat om alle ‘de-woorden’ die een persoon aanduiden, maar die niet per se verwijzen naar een biologisch geslacht, aldus Van Dale. ‘Bijvoorbeeld: de minister, de voetballer, de held, de bakker of de crimineel.’ Bij de-woorden die wél duidelijk wijzen op een biologisch geslacht, zoals de vuilnisman, de non, de vader of de kraamvrouw, verandert niets.

De wijziging in de nieuwe editie van het woordenboek is volgens Van Dale een gevolg van de veranderende opvattingen in de samenleving. ‘Een steeds grotere groep mensen bedient zich in het dagelijks taalgebruik van genderinclusieve mogelijkheden.’