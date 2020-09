Ai Weiwei imponeert met Wuhan op straatniveau

Coronation. Beeld -

Met Coronation maakt de Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei naar alle waarschijnlijkheid de eerste lange documentaire over de coronacrisis in China. De film geeft een intiem en soms schrijnend beeld van de quarantaine in Wuhan, de stad waar de wereldwijde epidemie begon.

Met eerder werk haalde Ai zich de toorn van de Chinese overheid op de hals. Het is de vraag hoe het staatsapparaat Coronation zal beoordelen. De film toont evengoed het daadkrachtig ingrijpen van een machtig land, als de enorme kosten die dat op menselijke schaal heeft.

Ai regisseerde de film vanuit zijn eigen quarantaine in zijn aangenomen woonplaats Cambridge – alle beelden werden gefilmd door ‘gewone inwoners van Wuhan’, zo meldt een persbericht. Soms is dat te merken aan de kwaliteit van het camerawerk, maar in veel scènes doen de beelden in Coronation niet onder voor die van de vermaarde cameralieden met wie Ai samenwerkte voor zijn eerdere documentaires.

Niet alle beelden hebben de kracht die de maker voorziet. De door Ai zo geliefde droneshots, die zeer krachtig werkten in zijn migratiedocumentaire Human Flow (2017), voelen hier al te bekend. De van grote hoogte geschoten beelden van de lege straten van miljoenenstad Wuhan beheersten in februari al de internationale journaals. Juist op straatniveau toont Coronation imponerende beelden die zelden eerder te zien waren.

Soms benadrukken ze de grootse slagkracht van het Chinese overheidsapparaat, als het eenmaal op gang komt. Busladingen vol jonge verpleegsters die vanuit het hele land naar Hubei worden gehaald. Of een in één eindeloos aanvoelend shot gefilmde wandeling door een immens noodziekenhuis.

Maar vaker filmen Ais handlangers de intieme mensenlevens die in de mangel van de regering zitten. Twee inwoners van Wuhan die in het begin van de quarantaine terug naar hun stad rijden, moeten zich door een eindeloze reeks checkpoints navigeren. Een inderhaast ingescheepte bouwvakker hielp dat noodziekenhuis bouwen, maar kan nu zelf niet terug naar huis.