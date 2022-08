Ahlaam Teghadouini speelt in vergeldingsdrama Sihame: ‘Ik was geschokt dat er zoveel slachtoffers van exposing zijn’

De scholiere Sihame lijkt alles mee te hebben in haar leven, hoewel zij uit een gebroken gezin komt (haar vader is niet meer in beeld). Ze doet het uitstekend op haar opleiding, wil psycholoog worden en heeft een aardig lijkend vriendje met wie zij seks heeft in diens auto.

Maar dan slaat het noodlot toe. Het vriendje, ook van Marokkaanse komaf, deugt niet, heeft een lucratieve handel in lachgas en een website waarop jonge, naakte meisjes compleet met hun 06-nummer in beeld komen, waarna hun leven een hel wordt.

Vergeldingsdrama

Dat overkomt ook Sihame, nadat zij haar overspelige minnaar in het bijzijn van zijn handlangers te kijk heeft gezet. Hun geniepig gefilmde vrijpartij staat binnen de kortste keren online. Daarna heeft Sihame geen leven meer. Zij wordt uitgemaakt voor kech (Marokkaanse straattaal voor hoer) en wordt door mannen op straat lastig gevallen.

Maar de daders hebben de veerkracht van Sihame (uit te spreken als Sihem) onderschat. Als een engel der wrake gaat zij, na het uitzitten van een straf in een inrichting voor een ander geweldsdelict, op jacht naar haar plaaggeesten. Haar acties doen de daders sidderen van angst. Zeker als zij ook internet als wapen gebruikt. Maar haar leven is wel aan gort, zij ziet van haar studie af en gaat als bordenwasser aan de slag.

De serie, bedacht door Achmed Akkabi, die vooral bekend is van de veelgeprezen serie Mocro Maffia, heeft veel weg van een vergeldingsdrama zoals Hollywood gewend is te maken. Dat begon met Death Wish, de filmserie uit de jaren 70 van de vorige eeuw met Charles Bronson, later in de remake met Bruce Willis.

In werkelijkheid durven de slachtoffers van exposing niet de drastische maatregelen te nemen die deze hoofdpersoon uit de mouw schudt. De trieste werkelijkheid is dat de meeste slachtoffers wanhopig achterblijven en in het ergste geval zelfs voor zelfmoord kiezen, zoals ook in Nederland is voorgevallen.

Koekje van eigen deeg

Hoe bereidde de in Gouda geboren en in Brussel opgegroeide Ahlaam Teghadouini (25) zich voor op haar titelrol? “Ik heb voordat de opnamen begonnen veel websites bekeken waarop vooral veel jonge meisjes te maken kregen met exposing. Niet alleen de seksfoto’s staan erop, maar ook hun telefoonnummers en adressen. Ik was geschokt dat het er zoveel waren. En de meesten kunnen er niets aan doen. Hun levens zijn verwoest.”

De actrice, die al furore maakte in series als Grond en Hoodie, beseft dat de wijze waarop haar personage terugslaat duidelijk op fantasie is gebaseerd. “Eigenlijk geeft zij deze figuren een koekje van eigen deeg. Haar leven is door hen zo verwoest dat zij niets meer te verliezen heeft. In de serie wordt ook over een ander slachtoffer van exposing gesproken dat wel zelfmoord pleegt.”

Dat haar personage Sihame valt voor de charmes van een verkeerd vriendje is volgens Teghadouini geen kwestie van naïviteit. “Door haar moeilijke opvoeding met een afwezige vader heeft zij wat mannen betreft een muur om zich heen gebouwd. En dat vriendje, op wie zij smoorverliefd is, weet die muur rond haar af te breken. Zij is extra gekwetst doordat haar vertrouwen in hem wordt beschaamd. Daarom reageert zij zo hard en genadeloos. Als het een onenightstand was geweest had zij misschien anders gehandeld.”

Stunts oefenen

Ook in fysiek opzicht was de rol voor Teghadouini zwaar. Ze moest trainen als kickbokser en stunts oefenen om geloofwaardig over te komen tijdens de confrontaties met haar kwelgeesten. “Ik moet in de serie behoorlijke klappen uitdelen, dus dat vergde wel training.”

Toen de opnamen achter de rug waren, kostte het Teghadouini moeite om de rol van zich af te zetten. “Sihame bleef wel nog enkele dagen in mijn hoofd zitten, maar dat heeft ook te maken met hoe ik mij inleef in een personage. In een volgende serie speel ik een lesbisch meisje dat heel verlegen is en niet uit te kast durft te komen. Benieuwd hoe mensen reageren als zij mij in beide series hebben gezien.”

Teghadouini over exposing: “Ik hoop dat jongeren zich weerbaarder durven op te stellen, maar niet in de extreme vorm die Sihame kiest. Ik denk dat opgroeien in een veilige omgeving ook veel ellende kan voorkomen.”

Sihame is zondagavond op NPO 3 te zien.

Ahlaam Teghadouini is Sihame in de gelijknamige serie: ‘‘Ik moet behoorlijke klappen uitdelen, dus dat vergde wel training.’ Beeld Thijmen Doornik/KRO-NCRV