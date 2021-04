Afwijken van de norm kan Ryanne van Dorst als geen ander

Om te ervaren wat het betekent een heks te zijn laat Ryanne van Dorst zich dopen. Beeld BNNVARA

In Het Alternatief gaat Ryanne van Dorst op zoek naar mensen die afwijken van de norm en ervoor durven te kiezen hun leven anders in te richten.

Dat zijn er best veel, want vorig jaar nog maakte Tim den Besten min of meer hetzelfde programma voor de VPRO, De Outsiders. Afwijkende mensen, we zien ze graag, al is het maar om even te ontsnappen aan ons eigen gezapige leventje.

Van Dorst bezocht twee vrouwen die op een aparte manier met de natuur omgingen. Oriana noemde zichzelf een moderne heks en stuurde Van Dorst in een blauwfluwelen jurk een ijskoud meer in om haar tot heks te dopen. Van Dorst onderging het zonder morren.

Heks zijn betekende voor Oriana vooral het vereren van de natuur. Niks mis mee, dacht Lips nog, maar toen ze het bos wilde schoonvegen van negatieve energieën en de aanwezigheid van Van Dorsts overleden oma voelde, werd het hem te spiritueel.

En toen moest Anke nog komen. Anke was bezig met unfooden, al 4 jaar at ze zo min mogelijk. Ze dronk weleens wat kokoswater, maar haar ‘prana’ haalde ze voornamelijk uit ademen en de zon.

Ze genoot van dat gevoel van een lege maag. Dat moesten we niet verwarren met anorexia, benadrukte de toch wel erg pipse vrouw, maar met liefde voor zichzelf. “Ik ben gewoon high, naturally high.”

Als uitsmijter vertelde ze dat ze haar eigen urine dronk als detox. Van Dorst liet zich niet kennen, ging naar de wc om haar eigen glas te vullen en nam een slok. Hoe dat was? “Minder vies dan ik dacht.”

Afwijken van de norm, Van Dorst kan dat als geen ander.

