Aftrap van De vooravond: vlot, maar voorspelbaar

Presentatoren Renze Klamer en Fidan Ekiz heetten de gasten bij de start van De vooravond welkom. Beeld ANP

Tijdens de eerste uitzending van De vooravond wilde het nog niet spannend worden.

Misschien was het het interessanter geweest als iedere gast in de De vooravond op het laatste moment naar een ander onderwerp was geswitcht. Dat Janny van der Heijden muzikaal ondersteund een gedicht had voorgedragen over de verongelijkte advocaten van Taghi. En dat Frank Evenblij, van wie Lips vermoedt dat hij alles wat groen is met een vies gezicht naar de rand van zijn bord schuift, iets mocht zeggen over de geneugten van groenten.

Nu werd de langverwachte en veelbesproken opvolger van De wereld draait door, met publiek, een aaneenschakeling van gesprekken die je al van verre zag aankomen. Vlot geleid door Fidan Ekiz en Renze Klamer, het klikt onmiskenbaar tussen de twee presentatoren, dat wel. Maar ook een tikje onbestemd. Voorspelbaar, af en toe doorschietend naar plichtmatig zelfs. Het nieuwe boek van Ottolenghi, een juridisch geschil van een week geleden. Het gesprek van de dag zat er niet tussen.

Leuke mensen, fijne rubriek

Dat laatste was het geschiedenisthema dat werd besproken door drie geschiedenisleraren zeker ook niet. Maar het werkte wel: snuggere docenten plaatsten de verschillen tussen stad en platteland in historisch perspectief. Leuke mensen, fijne rubriek. Lips durft het bijna niet te zeggen, maar het voelde een beetje alsof het een panklaar en uitgewerkt idee was dat de redactie van de voorganger bij vertrek per ongeluk bovenop de archiefkast had laten liggen.

Redelijk humoristisch was de uitsmijter: Marcel van Roosmalen die als pratende kamerplant de eerste uitzending alvast becommentarieerde. Dat ie zijn medewerking niet had moeten toezeggen. Lips was blij dat hij er wel was.

Het is niet helemaal eerlijk om een programma te beoordelen op z’n eerste nerveuze uitzending: de eerste pannenkoek belandt ook vaak in de vuilnisbak. Aan het decor ligt het niet: was dat nou een draaiend podium? Lips kwam er niet helemaal uit. Het heeft nog een beetje tijd nodig, de voetstappen waarin De vooravond zich begeeft zijn reusachtig. Maar met name de chemie tussen Ekiz en Klamer biedt perspectief.

