After Love: de overleden man van Mary had nóg een gezin, aan de andere kant van het Kanaal

Nathalie Richard (links) en Joanna Scanlan in After Love. Beeld RÅN studio

Terwijl Mary thee staat te zetten in de keuken, overlijdt haar echtgenoot Ahmed op de bank in de woonkamer aan een hartaanval. Het is een scène die in zijn soberheid de toon zet voor After Love, het speelfilmdebuut van Aleem Khan. En in die ene, korte scène weet Khan treffend het leven dat Mary en Ahmed leidden in Dover, te schetsen. Een tevreden huwelijk tussen twee mensen die volkomen bij elkaar op hun gemak zijn.

Veerbootkapitein

Des te schokkender is de ontdekking die Mary (Joanna Scanlan) na Ahmeds dood doet. Een foto in zijn portemonnee, voicemails en appjes op zijn telefoon openbaren dat haar man, die veerbootkapitein was, een tweede gezin had in Calais. Ze besluit de oversteek te maken naar de andere kant van het Kanaal en de confrontatie aan te gaan met die andere vrouw.

Wanneer Mary aanbelt bij deze Genevieve (Nathalie Richard) ziet die haar aan voor schoonmaakster. In plaats van dat misverstand recht te zetten, voegt Mary zich in die rol en daarmee in het huishouden van Genevieve en haar zoon Sol (Talid Ariss). Het is een ietwat geforceerde kunstgreep in een film die verder juist getekend wordt door nuance.

Hemelsbreed zit er amper 35 kilometer tussen het Britse Dover en het Franse Calais, maar de twee levens die Ahmed had aan beide oevers van het Kanaal kunnen nauwelijks meer van elkaar verschillen. Mary bekeerde zich voor haar man tot de islam en leidde met hem een bescheiden, vroom bestaan in een landelijk huis waar de zeewind waait en de kippen rondscharrelen.

Wat ze bij Genevieve aantreft is een stads leven, met de snelheid en chaos die daarbij horen. Een moderne, onafhankelijke vrouw met een lossere moraal. En bovenal die zoon, het onweerlegbare bewijs dat Ahmeds relatie met deze vrouw niet zomaar een affaire was, maar een echt gedeeld leven, met afspraken over wie wanneer thuis is en dagjes uit.

Schrijnende scène

Het roept vragen op bij Mary, twijfels over het leven dat ze met Ahmed deelde. Kende ze haar man wel echt? Heeft ze zich geschikt in een leven dat hij misschien niet eens verlangde? Als ze op de boot richting Frankrijk staat, ziet ze een stuk klif van de kust van Dover afbrokkelen en in zee storten. Alles wat ze als vanzelfsprekend en massief beschouwde in haar bestaan, blijkt met die oversteek plotseling fragiel en wankel.

Joanna Scanlan, die tot nu toe vooral komische bijrollen speelde in films en televisieseries, laat hier zien dat ze een film kan dragen, met bovenal weergaloos woordeloos spel. Zoals in de even ingetogen als schrijnende scène waarin ze, aangekomen in een hotelkamer in Calais, gedachteloos twee kopjes thee zet in plaats van één. Het moment dat ze zich dat realiseert, is prachtig subtiel.

Maar ook in al die kleine momenten in het huis van Genevieve, waarin ze wordt geconfronteerd met Ahmed. In een familiefilmpje waarin hij met Genevieve en Sol aan het strand is, in gesprekken tussen moeder en zoon (die niet weten dat Ahmed is overleden), waarin zo achteloos aan hem wordt gerefereerd.

After Love zit vol met bedachtzame dialogen waarin de twee vrouwen elkaar voorzichtig aftasten, zoals wanneer Genevieve aan Mary vraagt of ze zich bekeerde toen ze trouwde en of het niet lastig was om zich daaraan te conformeren. “Ik deed toen iets voor mijn man wat niemand anders kon,” antwoordt Mary nadrukkelijk.

Scherp oog voor details

Maar bovenal laat Khan zien een scherp oog te hebben voor de details van deze levens. De geluiden die het huis in Calais constant vullen; het geroep van de ene verdieping naar de andere. En daartegenover de stilte van Mary, de aandachtige handelingen die ze zich eigen heeft gemaakt in haar leven met Ahmed. Hoe ze haar haren onder haar hidjab stopt, een maaltijd bereidt voor Sol.

Hoe de relatie tussen Genevieve en Mary zich uiteindelijk ontwikkelt is niet enorm verrassend, maar de integere manier waarop Khan de complexiteit van de situatie benadert en de subtiliteit waarmee hij via dit verhaal vraagstukken over cultuurverschillen en religie aansnijdt, tillen de film naar een hoger niveau.

Joanna Scanlan.

Joanna Scanlan In het oeuvre van de Britse actrice Joanna Scanlan (1961) zijn hoofdrollen schaars. In plaats daarvan speelde ze veelal komische bijrollen in talloze televisieseries en films, zoals in Armando Iannucci’s geweldige satire op de Britse overheid The Thick of It. Maar ze maakte ook geregeld indruk in meer dramatische bijrollen. Bijvoorbeeld als de zich aan haar dochter vastklampende moeder in de excentrieke coming-of-agefilm Pin Cushion. Of als de emotioneel verwaarloosde vrouw van Charles Dickens in The Invisible Woman. In dat soort rollen toont Scanlan haar grote vermogen om altijd iets schrijnends in haar komische rollen te leggen, en omgekeerd.