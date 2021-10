Afstudeerfilms Filmacademie: goed gemaakt, maar weinig vernieuwend

'Viral' is de meest uitgesproken en actuele afstudeerfilm van lichting 2021 van de Filmacademie.

Roosje Poosje (een leuke rol van Megan de Kruijff) is een witte rapper met cornrows en dikke schakelkettingen. Als haar nieuwe clip viraal gaat, wordt ze uitgenodigd in Gezellig bij Jimmie, de grootste live tv-show van het land, die wordt gepromoot met leuzen als ‘kleurrijk én gezellig’, ‘tropisch én traditioneel’ en ‘gangster én gastheer’.

Roosje blijkt aan tafel te zitten met twee witte mannen van middelbare leeftijd. “Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van onze samenleving geen racisme ervaart. Dat betekent dat niet alleen normale mensen, maar ook een aantal zwarte, moslims en Marokkanen…,” zegt de een, gespecialiseerd in ‘racisme binnen onze samenleving’. “Je kunt nooit voelen wat zij voelen,” zegt de ander, die een boek heeft geschreven over het eten bij de (multiculturele) buren.

Wat Roosje ervan vindt, wil Jimmie weten, maar voor ze iets kan zeggen, wordt ze onderbroken: “Jij bent jij, maar je ziet eruit als hun.” De boel escaleert, dan verschijnt de clou in beeld: ‘Het studiogesprek is gebaseerd op daadwerkelijke tv-gesprekken’.

Meer van hetzelfde

Viral van regisseur Shriejan Paudel en scenarist Ashanti Vreden is een van de twaalf afstudeerfilms van lichting 2021 van de Nederlandse Filmacademie. Het is zeker niet de beste, daarvoor is de film te pamflettistisch en een tikje te simplistisch. Het is wel de meest uitgesproken film én hij is het meest van deze tijd, zowel qua onderwerp als wat betreft de vorm.

De overige producties – nog vier fictiefilms, vijf documentaires en twee korte animatiefilms – zijn goed gemaakt, maar meer van hetzelfde. De meeste hadden net zo goed drie of tien jaar geleden gemaakt kunnen zijn.

Onbewaakt ogenblik is een integer drama over een witte man van middelbare leeftijd, wiens leven uit het lood raakt nadat zijn vrouw heeft geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. De pinpas is een beheerste moraliteit over een Poolse au pair die de zorg over twee lelieblanke kindertjes krijgt toevertrouwd, maar niet de pincode meekrijgt als ze boodschappen moet doen. In Alleen vliegen probeert een jonge verloskundige in het reine te komen met haar vader, die niet geboren is voor het vaderschap. Cocon is een lichtvoetige coming-of-agefilm over een onbegrepen Brabantse boerenpummel.

Documentaires

The Underdogs is een keurige (televisie)documentaire over de jacht van het Nederlands waterpoloteam op een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. Yalda: de langste nacht is een wat rommelig egodocument. In Bellum wordt een speciaal gecreëerde onderduikkamer gebruikt om een joodse familie aan het praten te krijgen over hun oorlogstrauma. In De dochter van de dominee gebruikt de filmmaakster de camera als breekijzer(tje) om haar diepgelovige ouders te vertellen dat ze de kerk verlaat.

De beste documentaire is Man in de kas, een lichtvoetig portret van een gerberakweker die worstelt met de moderniteit. Het liefst zou hij van zijn oude dag gaan genieten, maar dat kan alleen als de gemeente een groot stuk van zijn grond koopt. Sterre Slikkerveer cum suis vangt het leven in en rond de kassen in uiterst nauwkeurige, fraai gekadreerde shots. Tuinder Simon is een innemend personage, met het hart op de tong. En met humor bovendien. “Wat voor dag gaat het worden?,” vraagt Slikkerveer hem (buiten beeld). “Een klotedag!” antwoordt hij lachend.

Keep an Eye Filmacademie Festival: t/m 10/10 in Eye Filmmuseum en t/m 13/10, online via picl.nl. Op 16/10 worden alle fictiefilms uitgezonden op NPO3, 23/10 de documentaires.