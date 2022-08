Afsluiter Stromae krijgt Lowlands fanatiek aan het dansen

Door een uitgelopen voorbereiding van de show van Stromae op Lowlands schoot een concert van het Noord Nederlands Orkest erbij in. Beeld Marcel Krijgsman

Hij spreekt Nederlands, maar zoals het een Franstalige Belg betaamt, is Paul Haver alias Stromae er niet heel bedreven in. En dus schakelt hij in zijn praatjes tegen het Lowlandspubliek af en toe over naar het Engels. Maar in geen van beide talen komt hij te spreken over wat we maar even ‘de kwestie’ noemen.

Die kwestie in het kort: door technische problemen bij de voorbereiding van Stromaes show moest een optreden van het Noord Nederlands Orkest (NNO) wijken.

Het NNO zou samen met een koor het zondagprogramma in de Alpha, de grootste tent van Lowlands, openen met een uitvoering van Beethovens Negende Symfonie. Zondagochtend vroeg kregen de 160 muzikanten en zangers te horen dat ze toch niet hoefden op te komen draven omdat de in de nacht begonnen voorbereiding op de show van Stromae te ver was uitgelopen. Roll over Beethoven.

Wat er precies is misgegaan, is niet bekend, maar de zaak moet de organisatie van Lowlands voor een duivels dilemma hebben geplaatst. Men had voorrang kunnen geven aan het NNO, maar dan had het festival, dat dit jaar toch al niet uitblonk met een heel bijzondere line-up, het moeten stellen zonder zijn grootste ster, de afsluiter van deze editie ook nog eens.

In hoeverre Stromae zelf een rol speelde in dit alles, is onduidelijk. Misschien wist hij niet eens wat er aan de hand was, dat kan op dit niveau van sterrendom.

Ronkende dictie, zwaar aangezette uithalen

Tijdens zijn optreden, dat zondag om 21.30 uur begint en anderhalf uur duurt, blijkt uit niets dat er technische problemen zijn geweest. Het geluid is goed, het decor en de visuals zijn mooi. Het is een geavanceerde productie, maar nou ook weer niet veel spectaculairder dan die van Arctic Monkeys, de headliner van zaterdag.

Als het publiek al op de hoogte is van al het gedoe, geeft het daar geen blijk van. De show is druk bezocht en wordt enthousiast ontvangen. Terecht ook, want Stromae, de man die een brug sloeg tussen het aloude Franse chanson en de allernieuwste elektronische muziek, is in vorm.

Hij zingt als een hedendaagse Jacques Brel, met zo’n lekker ronkende dictie en zwaar aangezette uithalen. De vier muzikanten die hem begeleiden laten horen dat ook elektronische muziek zich goed live laat uitvoeren. De futuristisch ogende lessenaars waarachter zij staan, lijken te mogen worden opgevat als een knipoog naar Kraftwerk.

Oud en nieuw werk wisselen elkaar af in de setlist. “Wielen julie daansen?” vraagt Stromae. Dat wil het publiek zeker. Vooral de nieuwe nummers geven daar aanleiding toe: op Stromaes in maart, na een stilte van negen jaar, verschenen derde album Multitude heeft de muziek een verrassende Zuid-Amerikaanse inslag.

Maar echt fanatiek gedanst wordt op het Lowlandsterrein pas als Stromae Alors on danse inzet, zijn doorbraakhit van alweer twaalf jaar geleden.

Heel benieuwd hoe Lowlands de kwestie met het NNO volgend jaar gaat goedmaken, als men bij het orkest daar überhaupt nog voor openstaat.