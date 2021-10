AFK-directeur Laurien Saraber: ‘Met de Amsterdamprijs bedankt de stad haar kunstenaars’

Laurien Saraber, directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, reikt maandag voor het eerst de Amsterdamprijs voor de Kunst uit, met 35.000 euro de grootste en belangrijkste kunstprijs van de stad. ‘Het wordt een echte viering.’

Er is een prijs die vernieuwende kunstenaars en initiatieven stimuleert, een voor het werk van het jaar en een voor bewezen kwaliteit. De winnaars ontvangen 35.000 euro en een sculptuur ontworpen door Tim Breukers.

“Ik sta er straks voor het eerst als directeur,” zegt Laurien Saraber (51), directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), dat belast is met de uitreiking van de Amsterdamprijs. “Ik mag samen met de wethouder de prijzen uitreiken en daar kijk ik enorm naar uit. Het was lange tijd spannend hoeveel mensen we konden uitnodigen, maar gelukkig mag de zaal bijna vol. Het wordt een echte viering. Dat past bij deze prijs.”

Wat is het idee achter de Amsterdamprijs?

“Met de Amsterdamprijs bedankt de stad haar kunstenaars. Het draait om het omarmen van mensen en hun talent. Laten zien dat je hen ziet en dat je hen niet loslaat. Dat zie je ook terug in de manier waarop wij als AFK kunstenaars verder ondersteunen. We zetten ze niet incidenteel op een voetstuk. De grote namen van nu, onder wie een aantal Amsterdamprijswinnaars – van Ish en Likeminds tot Duran Lantink en Raquel van Haver – zijn langdurig en in ­verschillende fases van hun carrière ondersteund door de stad, op allerlei verschillende manieren. Dat maakt dat kunstenaars kunnen groeien en dat ze hier ook willen blijven.”

“De stad zit niet alleen vol kunstenaars, er is ook een groot en zeer avontuurlijk publiek voor de kunsten; Amsterdammers zijn heel erg betrokken bij kunst en cultuur. Je kunt hier als maker veel uitproberen en het werkt ook nog heel vaak – waar het in andere steden niet altijd aanslaat. De stad kan veel kunst en cultuur hebben en hongert ernaar, in alle vormen en maten.”

Hoe ziet u dat terug in de voordrachten, die zijn gedaan door Amsterdammers?

“Door de jaren heen zie je een groeiende uitgesprokenheid en een toe­nemende variëteit aan stemmen. Dat is geen beleid, het heeft te maken met wat er uit de stad wordt voorgedragen. En dat verandert omdat de kunst verandert. Er is in vrij rap tempo een nieuwe generatie kunstenaars aan het opstaan, met name in de stadsdelen die de contouren van de stad markeren. Die zijn enorm in ontwikkeling en vormen zo een enorme motor voor nieuwe artistieke talen en nieuwe manieren van jezelf presenteren aan het publiek en het vinden van een publiek.”

Waarin onderscheiden de genomineerden zich?

“Met hoogstpersoonlijke verhalen, maar het gaat niet alleen om de persoon van de kunstenaar. Het zijn vaak doorkijkjes naar iets anders; naar iets groters; naar nog ongehoorde verhalen van een groep. De verscheidenheid en creativiteit van onze hoofdstad spat ervan af. Ieder van de genomineerden zet zich in om het verhaal van mensen zoals zijzelf te vertellen, of om een plek te creëren waar bewoners en bezoekers zich thuis en tegelijkertijd verrast kunnen voelen.”

Kende u alle genomineerden?

“Niet allemaal, maar de meesten stonden al wel op de radar van het fonds. Persoonlijk vind ik het erg leuk dat er ook voor mij ontdekkingen bij zitten. We hebben allemaal onze eigen referentiekaders, ook ik, maar ik weet dat er veel meer is. De keuze van de jury bevestigt dat. Ik ben overigens blij dat ík niet hoef te kiezen; ik vind ze allemaal heel sterk en heel erg eigen.”