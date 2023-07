Advies Kunstraad: Amsterdamse kunstsubsidies moeten (alweer) grondig op de schop

Het Bijlmer Parktheater is een van de zeven instellingen die, als het aan de Kunstraad ligt, straks direct onder de gemeente vallen. Beeld Nina Schollaardt

De raad adviseert individuele subsidietoekenningen vanaf 2025 te laten geschieden door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), op zeven instellingen na, die dan direct onder de gemeente vallen. Instellingen die direct onder de gemeente vallen, vormen nadrukkelijk geen ‘basis’. ‘Alle instellingen die vierjarige subsidie ontvangen, zitten in het Amsterdamse kunstenplan en behoren tot de culturele infrastructuur van Amsterdam.’

De zeven instellingen die, als het aan de Kunstraad ligt, in de nieuwe situatie onder de gemeente moeten vallen, zijn: het Stedelijk Museum en het Amsterdam Museum (die beide een collectie beheren die eigendom is van de stad), Het Nationale Ballet, Internationaal Theater Amsterdam en het Koninklijk Concertgebouworkest (instellingen met een omvangrijk nationaal en internationaal bereik) en het Bijlmer Parktheater en theater De Meervaart (podia waarbij de gemeente fors in het gebouw investeert). Het zou betekenen dat instellingen als Idfa, De Balie en het Holland Festival, die nu nog in de Amsterdamse Basisinfrastructuur zitten, vanaf 2025 subsidie moeten aanvragen bij het AFK.

Bestaanszekerheid van instellingen

De Kunstraad was door cultuurwethouder Touria Meliani om advies gevraagd in aanloop naar de komende kunstenplanperiode 2025-2028. Haar uitgangspunt daarbij was dat de Amsterdamse Basisinfrastructuur (A-bis) wordt teruggebracht tot een maximum van 22 instellingen. ‘Dat is een lastige, zo niet onmogelijke opgave,’ aldus de Kunstraad. ‘Het zwaarwegend juridisch kader maakt een artistiek inhoudelijke motivatie ondergeschikt.’

Een nieuw kunstenplan brengt altijd spanning met zich mee, stelt de Kunstraad in zijn 19 pagina’s tellende advies dat dinsdagmiddag aan Meliani is aangeboden. Het gaat immers over de bestaanszekerheid van instellingen. Een grote zorg voor veel instellingen is het niet toereikende kunstenplanbudget. De Kunstraad stelt dan ook dat een verhoging van het budget bij het AFK noodzakelijk is, mede gezien de door wethouder Touria Meliani geformuleerde ambities in de Contouren Kunstenplan 2025-2028.

Knip in het systeem

De onrust die nu is ontstaan, is volgens de Kunstraad terug te voeren naar 2015, toen toenmalig cultuurwethouder Kajsa Ollongren aankondigde vanaf 2017 naar landelijk voorbeeld een Amsterdamse Basisinfrastructuur in te voeren.

Tot 2017 vielen alle door de gemeente Amsterdam vierjarig gesubsidieerde instellingen direct onder de gemeente, waarbij de Kunstraad adviseerde over de aanvragen en de gemeenteraad besliste over de toekenningen. Vanaf 2017 kwam er een knip in het systeem: een Amsterdamse Basisinfrastructuur onder directe verantwoordelijkheid van de gemeente (waarbij de kunstraad adviseerde over de aanvragen en het college besliste), en de overige instellingen die zich voor subsidie moesten wenden tot het AFK.

In aanloop naar de huidige kunstenplanperiode 2021-2024 werd het systeem opnieuw aangepast: naast 21 instellingen ‘op naam’ werden ook vijftien kleinere instellingen ‘op functie’ in de A-Bis opgenomen. In totaal is tot en met 2024 106 miljoen euro per jaar beschikbaar; 82,1 miljoen euro voor subsidiëring van de Amsterdamse Basisinfrastructuur en 23,8 miljoen voor de vierjarige regeling van het AFK.

Tweedeling

De Kunstraad stelt nooit voorstander te zijn geweest van deze tweedeling binnen het kunstenplan en dat de ‘knip’ het daadwerkelijke probleem is in de systematiek. Waar het vóór 2016 voor culturele instellingen belangrijk was om opgenomen te worden in het Amsterdamse kunstenplan, heeft de wijziging in het systeem de focus verlegd naar het wel of niet behoren tot de basisinfrastructuur. ‘De nadruk ligt op status, aanzien en zekerheid. (...) Het verdeelt het landschap onnodig met alle gevolgen van dien. Het is inmiddels een vierjaarlijks terugkerend issue: wie behoort er tot de Amsterdam Bis en waarom of waarom niet.’

In een stad waar zoveel verschillende culturele instellingen in samenhang zorgen voor een aanbod dat alle inwoners bedient, stelt de Kunstraad, is een knip te geforceerd en schadelijk voor het veld. ‘Een evenwichtige verdeling van álle kunstenplaninstellingen over de Amsterdam Bis en het AFK is niet gebaat bij onderscheidende criteria die van de eerstgenoemde ‘betere’ (belangrijkere) instellingen maakt.’

Het complete advies van de Amsterdamse Kunstraad is hier te lezen.