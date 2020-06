Advies Kunstraad: Amsterdam moet veel meer kunstinstellingen structureel financieren

Felix Rottenberg tijdens de presentatie van het Kunstenplan. Beeld Kunstraad

Het aantal kunst- en cultuurinstellingen dat door het college wordt gesubsidieerd, zou moeten toenemen van 20 naar 35. Dat staat in het 390 pagina’s tellende advies Om de stilte heen, dat maandagmiddag door Kunstraadvoorzitter Felix Rottenberg in Felix Meritis is aangeboden aan wethouder Touria Meliani en Tirza de Fockert, voorzitter van de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering.

Liefst zou de Kunstraad zien dat zelfs 50 tot 60 instellingen hun subsidie van de gemeente ontvangen – en dus een kleiner aantal bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst, omdat dat deel van het kunstenplan niet onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gemeenteraad valt.

Theater Frascati grijpt weer mis

Er is 73,5 miljoen euro te verdelen over deze 35 instellingen. ‘Dit lijkt een fenomenaal bedrag, maar een deel zit vast in kosten voor onderhoud van gebouwen en vaste personeelsformaties,’ waarschuwt de Kunstraad. Om nieuwkomers ‘enige groeipotentie’ te geven en de subsidie substantieel te kunnen verhogen voor Idfa (‘een sterk merk in de stad, het land en de internationale documentairewereld’), Likeminds (‘toegewijd om nieuwe stemmen, welke klankkleur of toonhoogte ze ook hebben, de ruimte te geven voor ontwikkeling’) en Waag (‘een excellente instelling op het kruispunt van wetenschap, kunst en technologie’), adviseert de raad op enkele instellingen te bezuinigen.

In de discipline theater zijn dit Internationaal Theater Amsterdam (ITA) en Frascati, dat eerder deze maand ook al misgreep bij de verdeling van de vierjaarlijkse kunstsubsidies van het rijk. In de discipline muziek moeten het Concertgebouw en het ­Muziekgebouw het met een iets bescheidener bedrag doen dan ze hebben aangevraagd; in de discipline dans gaat het om Nationale Opera & Ballet en ICK Amsterdam.

Interculturele stad

De uitbreiding van de Amsterdamse basisinfrastructuur (A-Bis), de culturele instellingen in de stad die structureel worden gefinancierd, in 2021-2024 is een vertaling van de strategische prioriteiten van cultuurwethouder Touria Meliani. Zij vindt het van groot belang dat de kunst- en cultuur­sector als geheel – in publiek, programma en personeel – een afspiegeling is van de stad. De A-Bis moet van haar de komende jaren de veelkleurigheid, de dynamiek en het kosmopolitische karakter van Amsterdam gaan representeren, een ‘interculturele stad waar minderheden een meerderheid vormen’.

De A-Bis wordt daarom vanaf 1 januari uitgebreid met negen ‘functies’, die ruimte biedt aan veertien instellingen. Voor die functies heeft de kunstraad 28 aanvragen ontvangen, die werden beoordeeld op vier criteria: ‘artistiek belang’, ‘belang voor de stad’, ‘uit­voerbaarheid’ en ­‘diversiteit en inclusie’.

Topinstellingen

Dit zijn dezelfde criteria die worden gehanteerd voor de aanvragen van de 21 (top)instellingen ‘op naam’. Artistieke kwaliteiten staan voorop, stelt de Kunstraad; er is niet gekeken wie ‘er het eerst en/of het hardst geraakt wordt door de coronacrisis. De noodzaak de kunsten en de creatieve sector overeind te houden, is een nieuwe uit­daging voor de stad’.

Toch lost de Kunstraad alvast een schot voor de boeg door te stellen dat ervoor moet worden gewaakt dat ‘de coronamaatregelen en de economische crisis instellingen niet terugwerpen in de tijd en dat juist de plannen sneuvelen die de culturele diversiteit moeten bevorderen’. “Over vier jaar zullen de aanvragen worden ­beoordeeld op de resultaten die zijn bereikt bij het uitvoeren van de voornemens die de instellingen zelf hebben vastgelegd in hun Actieplan Diversiteit en Inclusie.”

Tolhuistuin moet een nieuw plan indienen

Voor de functie van ‘theatergezelschap dat ­gericht op de inclusieve stad nieuwe dan wel ­onvertelde verhalen van jonge makers centraal stelt’ heeft de Kunstraad meer goede aanvragen ontvangen dan er plekken te verdelen zijn. De keuze viel uiteindelijk op Likeminds en Rose Stories. Orkater, dat volgens het advies van de Raad voor Cultuur 550.000 euro rijkssubsidie ontvangt, is een van de instellingen die misgrijpen, hoewel de Kunstraad schrijft dat ‘aan het vakmanschap van Orkater niet getwijfeld hoeft te worden’. Status, ervaring en reputatie zijn bij deze toekenning echter van secundair belang geweest.

ISH, het urban-dansgezelschap van choreograaf Marco Gerris, dat recent werd onderscheiden met de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs, krijgt de plek die is gereserveerd voor een dansgezelschap ‘dat vanuit een duidelijke missie gericht op de inclusieve stad nieuwe dansvormen en jonge makers centraal stelt’. De Balie wordt gesubsidieerd als een van de instellingen ‘op naam’, daarnaast is er – ‘op functie’ – ook ruimte gemaakt voor Pakhuis De Zwijger (450.000 ­euro; gevraagd was 700.000 euro).

Tolhuistuin is de enige instelling op naam die geen positief advies heeft gekregen. Volgens de Kunstraad was de opdracht die de gemeente aan Tolhuistuin heeft verstrekt, ‘te breed’. Tolhuistuin zou geen eigen producties moeten maken, maar dient zich in een nieuw te schrijven plan te concentreren op ‘wijkprogramma’s in Amsterdam-Noord’.