Adriaan schreef een boek tégen het universum: ‘Ik deel de planeet met halvegaren’

Het universum is dus ruk. Wat zat er deze week allemaal tegen?

“Heel veel. Het klimaatgebeuren en dat er over tweehonderd jaar een asteroïde op ons dak valt. Het universum wordt als een heel bijzondere en mooie plek beschouwd – ook de wetenschap heeft er veel ontzag voor – maar het heeft juist allemaal vervelende dingen teweeggebracht. Waarom bestaat rugpijn? Of willen we de hele tijd suiker eten? Evolutie. Vervelend ding, dat universum.”

U vindt het hele bestaansgebeuren nogal ontgoochelend.

“Wat mij ontgoochelt is dat wij hier op een ruimterots zitten waarop we zijn doorgeëvolueerd naar een vorm die begrijpt dat we allemaal doodgaan als we niet voor het klimaat zorgen – en dat er een groep mensen is die de wetenschap niet gelooft, maar wél een of andere influencer. En dat Theo uit Meppel van 65 vooral wil blijven barbecueën. Dan denk ik: waarom ben ik in een tijd geboren dat ik de planeet moet delen met dat soort halvegaren? Dan leefde ik liever tweeduizend jaar geleden, met het risico opgepeuzeld te worden door een sabeltandtijger.”

En dat is de schuld van het universum?

“Dat is een samenkomst van facetten waarvan ik denk: het is wel ruk dat het universum dat zo heeft geregeld.”

Heeft u nog een boodschap aan het universum?

“Niet aan het universum, wel aan de lezers: je ziet op Instagram allemaal van die spiritueel-incontinente vrouwen, die met horoscoopteksten lopen te strooien en dan zeggen dat je ‘één moet zijn met het universum’. Ik zou zeggen: ‘Wees níet één met het universum, fok het universum.’ Want het universum is een klootzak.”