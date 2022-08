‘Adele van de Lage Landen’ Kiki Schippers wil vooral genieten op de Parade: ‘Gezellige versie van topsport’

Zangeres en cabaretière Kiki Schippers doet met haar band zestien voorstellingen in vijf dagen op de Parade. Beeld Sophie Saddington

Is rondreizen met de Parade net zo romantisch en leuk als het ons buitenstaanders lijkt?

Kiki Schippers (34): “Ja, tuurlijk! Er zijn nogal wat risico’s verbonden aan optreden op de Parade. Hoe wordt het weer? Komen er mensen? Slaat het aan? Die risico’s neem je alleen als je de charme van de Parade inziet. Iedereen die meedoet is zó leuk. Altijd in voor een praatje, altijd bereid de handen uit de mouwen te steken. De technicus die we meehebben, was meteen de eerste dag al helemaal verliefd op het festival.”

Slaapt u ook in een tent of een caravan?

“Nou... Ik vraag nogal veel van mijn stem in de voorstelling. Ik doe een papegaai na, zing superhoog en hard en dan weer zacht en klein. Die stem moet in conditie zijn. Is mijn stem weg, dan is de hele voorstelling weg. Ik heb een sterke stem en kan heel wat hebben, maar het helpt wel als ik goed slaap. Dat doe ik dus het liefst thuis of in een hotel. We hebben achter de tent waarin we optreden wel een eigen terreintje, waar we voetballen en spelletjes doen, waar koelkasten en een magnetron staan en ook een vouwwagen, dus we zitten wel heel erg in die kampeersfeer.”

In Amsterdam doen jullie in vijf dagen wel zestien voorstellingen. Het is nogal een uitputtingsslag?

“In Utrecht hebben we er in zeven dagen 23 gedaan! Dat was pittig, maar ik heb het overleefd, dus in Amsterdam zal het ook wel lukken. Een voorstelling duurt zo’n 35 tot 40 minuten en daar passen ongeveer zeven liedjes in. Daarna heb je tien minuten de tijd om uit te puffen en dan moet je het terrein op om reclame te maken voor de volgende voorstelling. In een lang lint trekken wij zingend en musicerend over het veld. Voor je het weet is het alweer tien minuten voor aanvang. Topsport? Nou ja, een heel gezellige versie van topsport dan. O ja, we verkopen ook nog merchandising, cd’s en zo, maar ook Kikislippers.”

U bent theatervoorstellingen van anderhalf uur gewend. Hier moet u snel ter zake komen.

“Ja, het is meteen knallen. Ik vind het lekker. Zoals ik het ook lekker vind om meerdere voorstellingen per dag te spelen. Je zit er echt lekker in. En heb je net iets grappigs gedaan, waar de mensen hard om moesten lachen, dan kun je het meteen herhalen in de volgende voorstelling. Werkt iets juist niet, hup, weg ermee.”

De voorstelling heet Kiki met Band XL. Hoe groot is die band?

“Vijf jaar geleden stond ik op de Parade met drie muzikanten, nu zijn het er negen inclusief backing vocal. We hebben er een complete blazerssectie bij tegenwoordig. Héérlijk ook weer. In een soloprogramma kan ik stoppen en doorgaan wanneer ik wil, dit is echt een machine. Leuk om eens een keer niet alles zelf te hoeven dragen.”

Op de site van de Parade wordt u omschreven als de Adele van de Lage Landen. Blij mee?

“Frits Spits heeft me een keer zo genoemd op de radio. Vind je het overdreven? Moet ik het laten weghalen? Nee, hè? Ik voel me vereerd door zo’n compliment. En misschien denken de mensen: nou, dat moet wel wat zijn dan. Natuurlijk klink ik anders dan zij. Ik heb wel vanaf dat ik ging zingen echt een grote stem, ben ik heel blij mee. Ik kon hoog als een sopraan en ook belten (zingen zonder compressie, over de volle breedte van je stembanden, red) ging me makkelijk af. Maar dat belten doen ze vooral in musicals en daar hield ik niet van. Ik was als tiener een alto en vond Skunk Anansie goed. Van Rufus Wainwright, Eva Cassidy en Bette Midler hield ik ook veel. En we luisterden thuis ook naar André van Duin en Sugar Lee Hooper.”

Heeft u tips voor andere voorstellingen op de Parade of heeft u helemaal geen tijd om te kijken bij collega’s?

“Nee, daar kom ik niet aan toe. We beginnen vaak al om 18.15 uur en tegen de tijd dat we klaar zijn is ook de Parade afgelopen. Van sommige collega’s weet ik wel zo ongeveer wat ze doen. Volgens mij hebben Lucky Fonz III en Stephanie Louwrier mooie voorstellingen. En ook een aanrader lijkt me Alto van 155 en Magic Tom & Yuri, een komische voorstelling met veel dans over subculturen.”

Is er bij de Parade een groot verschil tussen het publiek in de steden die jullie aandoen?

“Haha, in Het Parool moet ik nu zeker een voor Amsterdammers gunstig antwoord geven? Weet je wat het is, Amsterdammers hebben al de hele zomer de tijd gehad om in de krant te lezen waar ze op de Parade heen moeten en wat ze daarvan moeten vinden, alles is al gerecenseerd. In Den Haag, waar we begonnen, was het heel anders. Dat voelde meer als een try-out. Het verschil tussen de Parade in Den Haag en Amsterdam is een beetje als, in theatertermen, het verschil tussen Bellevue en De Kleine Komedie. In Bellevue kun je geweldig verrast worden, maar vallen dingen ook weleens tegen en dan heb je evengoed een leuke avond. In De Kleine Komedie gaat het er veel minder experimenteel aan toe, de voorstellingen stáán. Ik ga de komende vijf dagen vooral genieten en heel veel lol hebben. Ik sta misschien wel nooit meer met zo’n grote band op het podium.”

Parade, Martin Luther King Park, dagelijks tot en met 28/8. Kiki Schippers treedt er op t/m 16/8.