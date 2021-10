Adele komt met nieuwe single: weldadig, maar niet meteen een megahit

Beeld Sony Music

De vorige keer dat zangeres Adele een album uitbracht, was Barack Obama nog president van de VS en vond niemand het vreemd dat de populairste zangeres van de planeet de plaat alleen op cd uitbracht. Adeles derde album, 25, verscheen begin 2016 pas maanden later ook op de verschillende streamingdiensten. Toen waren er al meer dan 10 miljoen fysieke exemplaren verkocht.

Vrijdag kondigde de zangeres, inmiddels 33, haar vierde plaat aan. De albumtitel verwijst opnieuw naar het levensjaar waarover de meeste liedjes gaan, 30, en verschijnt op 19 november in een geheel nieuw tijdperk. Streaming is dominant, de cd is een collectors item geworden. Is Adele straks nog steeds de koningin van de hitlijsten? 25 kwam destijds binnen op nummer 1 in de Nederlandse albumlijst en stond in totaal 52 weken in de top 10.

Megahit

De verwachtingen zijn opnieuw hooggespannen, maar worden door de zangeres zelf getemperd. Vrijdag verscheen de eerste proeve van 30: de single Easy on Me. Een tamelijk doorsnee pianoballade die voor Adele-fans ongetwijfeld weldadig aanvoelt, maar niet meteen klinkt als een megahit. En dat is volgens Adele dus precies de bedoeling. ‘Op mijn nieuwe album staat nergens een bombastisch nummer als Hello (de eerste single van 25, red.),’ vertelde ze aan tijdschrift Vogue. ‘Die song bracht me in één klap naar een totaal ander niveau van roem. Ik wil niet dat dat nog een keer gebeurt.’

In die zin klinkt de tekst van het refrein van Easy on Me als een beknopt verslag van Adeles onverwachte en niet geheel pijnvrije lancering naar de stratosfeer der supersterren: Go easy on me/I was still a child/Didn’t get the chance to feel the world around me/Had no time to choose what I chose to do.

Turbulente periode

In een persoonlijk bericht op Instagram vertelde Adele dat het nieuwe album een verslag is van ‘de meest turbulente periode van mijn leven’. In 2018 trouwde de zangeres met Simon Konecki, de vader van haar inmiddels 9-jarige zoon Angelo, om nog in hetzelfde jaar van hem te scheiden. ‘Ik heb een paar harde waarheden over mezelf geleerd,’ aldus de zangeres, die eerder worstelde met depressie en paniekaanvallen.

Dat die samenhingen met de onverwachte supersterrenstatus die ze als 20-jarige al bereikte dankzij haar Dylan-cover Make You Feel My Love en het debuutalbum 19, is een publiek geheim.

Nadat haar wereldtournee begin 2017 eindigde, verdween Adele rigoureus uit de spotlights. Enkele Instagram-foto’s, waarop te zien was dat de zangeres veel gewicht was verloren, waren de afgelopen jaren haar enige levenstekenen aan de buitenwereld. ‘Ik heb mijn hart en mijn huis opnieuw moeten opbouwen,’ schrijft ze over de tussenliggende tijd.

Desalniettemin zal Adeles nieuwe platenmaatschappij Sony Music – de zangeres bracht haar eerste albums nog uit via het kleine label XL Records, maar heeft nu getekend bij een zogeheten major – rendement willen zien op zijn investering. Met een opstelling van topproducers als Max Martin, Greg Kurstin en Shellback lijkt 30 in elk geval klaar voor een nieuwe bestorming van de hitlijsten. Nu Adele zelf nog.