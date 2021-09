ADE naar de middag: ruim 250 feesten bevestigd

Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

De coronaregel die bepaalt dat er ’s nachts geen feesten mogen plaatsvinden, dwong de organisatie om het tijdstip van de ruim 350 geplande evenementen te verzetten. Waar ADE bekendstond om zijn dansfeesten tot in de vroege uurtjes, is het credo dit jaar ‘vroeg pieken’. De organisaties van de verschillende feesten hebben het ‘nieuwe normaal’ in het uitgaan omarmd, meldt ADE in een persbericht.

De afgelopen weken kon de organisatie van ADE in samenwerking met de gemeente Amsterdam, clubeigenaren en festivalorganisatoren 250 evenementen op 90 locaties vastleggen. Verwacht wordt dat er in de komende weken nog flink wat evenementen en artiesten aan het programma worden toegevoegd.

ADE vindt nu plaats van 13 tot en met 17 oktober, de feesten duren tot middernacht. Sommige beginnen al om 13.00 uur ’s middags. Daarmee keert ADE na een jaar afwezigheid terug met een fysieke editie. Vorig jaar was er een online programma.

Veerkracht

De organisatie is opgelucht dat het overgrote deel van het festival bevestigd is. “Het doet ons, ondanks de beperkingen, goed dat ADE op deze manier de sector kan helpen ondersteunen na een moeilijke periode en dat we gezamenlijk laten zien hoe veerkrachtig we als industrie zijn,” laten directeuren Jan-Willem van de Ven en Meindert Kennis weten.

Het Amsterdam Music Festival (AMF), het grootste evenement van het Amsterdam Dance Event, maakte eerder al bekend dit jaar definitief niet door te gaan. Normaal wordt het AMF in de Johan Cruyff Arena bezocht door zo’n 35.000 mensen.