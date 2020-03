ADE keert terug naar thuisbasis Felix Meritis

Beeld RINK HOF

ADE is woensdag 21 tot en met zondag 25 oktober en wordt voor de 25ste keer georganiseerd. In 1999 streek ADE voor het eerst neer in Felix Meritis. Daar bleef het tot 2017, toen het gebouw een grondige renovatie moest ondergaan. De organisatie week daaropvolgend gedurende drie jaar uit naar het Delamar Theater bij het Leidseplein.

“Felix Meritis is één van de meest iconische en monumentale locaties aan de Amsterdamse grachten waarin ADE zich heeft weten te ontwikkelen tot het evenement dat het nu is,” aldus Meindert Kennis van ADE.

Jaarlijks organiseert ADE een conferentie voor de wereldwijde elektronische muziekindustrie. De driedaagse zakelijke bijeenkomst loopt van woensdag tot en met vrijdag en behandelt onderwerpen variërend van marketing, publishing en boekingen tot duurzaamheid, maatschappelijke verandering en geestelijke gezondheid.