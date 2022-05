ADE-grondlegger Anna Knaup geëerd met Gouden Harp

DJ Hardwell in de Heineken Music Hall op het Amsterdam Dance Event. Beeld ANP Kippa

De Gouden Harp wordt aan Knaup toegekend vanwege haar ‘cruciale en faciliterende rol in de ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse dancemuziek’. “Anna was in 1996 haar tijd ver vooruit. Met vrijwel niks heeft ze ADE neergezet,” stelt directeur Frank Helmink van Buma Cultuur. “Tot op de dag van vandaag is dance Nederlands meest succesvolle muzikale exportproduct en Anna heeft daar zonder meer een belangrijk aandeel in.”

Knaup vertegenwoordigt met haar eigen agentschap ook verschillende toonaangevende Nederlandse dj’s als Afrojack, Kriss Kross Amsterdam en Hardwell. Laatstgenoemde zal de Gouden Harp aan haar overhandigen.

Knaup mag de prijs op 16 mei in ontvangst nemen tijdens de uitreiking van de Buma Awards in theater Spant! in Bussum. De Buma Awards zijn prijzen voor de meest succesvolle componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers achter de hits van het afgelopen jaar. De Gouden Harp is een juryprijs die wordt toegekend aan iemand die veel heeft betekend voor de Nederlandse muziek.

Ook worden ieder jaar een aantal juryprijzen uitgereikt. De Lennaert Nijgh Prijs gaat bijvoorbeeld naar de beste tekstdichter en de Lifetime Achievement Award is bedoeld voor een componist die uitzonderlijk en langdurig gepresteerd heeft.

