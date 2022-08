Actuele klassieker 1984 van Orwell nu als audiodrama met Jacob Derwig

Richard Burton als O’Brien in ‘1984’, de film van regisseur Michael Radford die in dat jaar uitkwam.

Een luisterboek was er al van 1984, de dystopische roman van George Orwell uit 1949 – over een man die zich verzet tegen een totalitair regime, maar het onderspit delft. Het werd in 2019 in de Nederlandse vertaling van Tinke Davids ingesproken door stemacteur Johannes Sneekes. Maar nu heeft Storytel er, naar Brits voorbeeld en in een tekstbewerking door de Britse verhalenproducent Anna Lea, ook een ‘audiodrama’ van laten maken.

Kiefer Zwart speelt hierin de rol van Winston Smith, ambtenaar bij het ministerie van Waarheid die zich aansluit bij de rebellen van de Broederschap, Joy Wielkens is zijn geheime liefde Julia. Voor de rol van O’Brien, de man die zich voordoet als rebel maar vazal van de Partij blijkt te zijn, werd Jacob Derwig (53) gecast. “Wij noemen het eigenlijk een hoorspel, maar dat heeft zo’n ouderwetse ondertoon. We spelen onze rollen, met een spannende soundscape eronder.”

Is het in deze tijd van ontlezing nodig om 1984 op deze manier onder de aandacht te brengen?

“Ik ben zelf niet zo van luisterboeken, maar ik denk dat het sowieso een goede manier is om vormen als dit audiodrama te zoeken, waardoor je een boek op een andere manier tot je kunt nemen. Om een boek waarvan de tekst mogelijk wat weerbarstiger is om te lezen minder droog te maken of spannender. Dat verdient dit boek zeker.”

Heeft u Orwell als voorbereiding herlezen?

“Nee, ik heb het lang geleden gelezen. Maar door het nu zo te doen heb ik het weer helemaal in me opgenomen. Het was pittig, ook omdat de producenten de moeilijke kanten van het verhaal en de taal niet uit de weg zijn gegaan. Als voorbereiding heb ik de tekst van het drama zelf gelezen. Maar hardop lezen en spelen is natuurlijk iets anders. De Nederlandse versie volgt de Engelse versie heel nauwkeurig en dat betekent iets voor je timing.”

“Ik had vaak ook de Engelse tekst (de rol wordt daarin gespeeld door Michael Maloney, red.) op mijn koptelefoon. Ik lette op de manier waarop hij accenten legde en hoe lang hij erover deed. Het leek in die zin meer op het maken van een animatiefilm, al hoefde het hier niet synchroon met beeld, maar alleen met de soundscape. Ik had iets meer vrijheid. Het was leuk omdat het in het Engels ook zó goed is, je voelt de spanning en de ernst en de tongue in cheek. Het was fijn om zo een ijkpunt te hebben.”

Hoe lang heeft u erover gedaan?

“Zo’n twaalf uur. Verdeeld over drie sessies, want dit is wel echt een andere opdracht, hoor. Het is heel inspannend. En je zit altijd in je eentje in de studio, met een technicus en regisseur en de stemmen van de andere acteurs in je koptelefoon. Maar ik heb hiervoor wel in langduriger hoorspelen gezeten, ik zat tussen 2004 en 2006 in Het Bureau naar J.J. Voskuil en tussen 2007 en 2010 in Bommel naar Marten Toonder – ik was Tom Poes.”

U speelde nu de ‘slechterik’. Lekker?

“Het kwaad was in mij gepersonifieerd. Ja, dat was wel lekker. O’Brien doet zich voor als iemand die een rol speelt in het verzet en dat geloof je ook eerst echt. Maar dan wordt Winston gearresteerd en onderwerpt O’Brien hem aan een langdurige marteling om hem te brainwashen, en hij neemt uitgebreid de tijd om zijn filosofieën uit te dragen. Ik wou dat ik er nu hier een paraat had. Kort samengevat: waarom zou Winston weerstand bieden en in opstand komen, dat had toch helemaal geen zin? Beter geloven in wie het voor het zeggen heeft! O’Brien is hierin ontzettend overtuigend. Dat is ook het griezelige, want Winstons hersenen worden echt gespoeld. Alsof Navalny nu zou zeggen: ‘Poetin heeft hartstikke gelijk.’

Orwell beschrijft hoe een regime zijn onderdanen volledig in de greep probeert te krijgen. Hij schreef 1984 als waarschuwing, na nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie onder Stalin. Wat is voor u de kracht van het boek?

“Het is nu natuurlijk enorm relevant, het heeft nieuwe impact – kijk maar naar het totalitaire regime in Rusland, hoe Poetin de Russen nu een rad voor ogen draait. Een volk zo controleren en bewaken dat je alle ‘rotte appels’, elke vorm van opstand, er meteen uit zuivert. Dat hebben we de eerste maanden na de inval in Oekraïne gezien, toen Rusland korte metten maakte met protesten. En hoe de Russen nu leven – je beste vriend kan een verrader zijn. In Rusland is dat nu echt aan de hand. Daarom is het goed dat dit boek aandacht krijgt. Ik hoop dat de Russen het boek ook lezen. Of ernaar luisteren.”