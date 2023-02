Actrice Jennifer Hoffman: ‘Vrouwelijke regisseurs hebben over het algemeen een kleiner ego dan mannen. Dat vind ik prettig’

Jennifer Hoffman: ‘Ik had nooit gedacht dat ik voor ‘De luizenmoeder’ in aanmerking zou komen.’ Beeld Harmen de Jong

Gouda

“Een bijzondere stad, met het mooiste stadhuis van Nederland, en een fijne plek om op te groeien. Op mijn 13de zijn we verhuisd naar Reeuwijk, maar dat durfde ik op school niet te vertellen, want dat was een dorp voor rijke snobs. We gingen veel naar de Reeuwijkse Plassen: zwemmen en zeilen. Ik vond het fantastisch.”

“Mijn moeder heeft bijna veertig jaar voor de klas gestaan, mijn vader zat in de reiswereld. Daardoor gingen we – ik heb één oudere broer – veel op vakantie, maar nooit naar dezelfde camping, altijd naar iets nieuws. Ik heb lang gedacht dat we heel rijk waren, maar ik had niet in de gaten dat we op tweedehands ski’s stonden en dat ik zes jaar dezelfde winterjas droeg.”

Toneelschool

“Daar ben ik met een grote boog omheen gelopen, dóódeng. Op de middelbare school had ik dramales van John de Heij, een geweldige leraar die zelf de kleinkunstacademie had gedaan. We speelden drie toneelstukken per jaar en daar is het zaadje geplant, zo leuk vond ik het. Hij nam me mee naar De Engelenbak, maar toen puntje bij paaltje kwam, durfde ik niet en heb ik afgezegd. De toneelschool was helemaal een brug te ver. Ik had niets meegemaakt, was niet seksueel misbruikt en had geen alcoholistische vader, dus ik dacht: met zo’n gelukkige jeugd kom je niet binnen, en anders maken ze me wel kapot. Daar was ik veel te bang voor.”

“Ik ben niet opgegroeid met kunst of theater en wist niet eens dat je daar je beroep van kon maken. Dus na de havo ging ik naar de hebo, de Hogere Europese Beroepen Opleiding in Den Haag, waar je terechtkomt als je alle andere studies hebt weggestreept. Maar ik vond het vreselijk en trok na zes weken de stekker eruit. Ik wilde Spaans gaan studeren in Salamanca of Granada, en om dat te kunnen betalen schreef ik me op advies van een vriend in bij Harry Klooster Casting. Ik hoopte wat geld te kunnen verdienen met reclame; dat was het masterplan.”

Westenwind

“Toevallig zochten ze bij het castingbureau pubermeisjes voor een auditie. Ik was een beugelbekkie van 17, maar zag er hartstikke jong uit, dus ik mocht meedoen. Een paar dagen later werd ik gebeld: gefeliciteerd, je hebt een rol in Westenwind. De eerste zes weken heb ik alleen maar met zulke ogen op de set gezeten en m’n mond gehouden, omdat ik dacht: waar ben ik, wie zijn al die mensen, wat doet iedereen? Ik was totaal onbevangen en zoog alles in me op. Een geweldige leerschool, maar na twee jaar was iedereen zwaar overspannen.”

Daan Schuurmans

“Mijn eerste grote liefde, en een bijzonder mens. Ik was 19 en hij 27. Door Westenwind stond ons beider leven volledig op z’n kop. Ik ging in Amsterdam wonen en was ineens bekend, en hoe heftig dat was, zag ik aan Daan. Hij speelde Anton Noordermeer, het tofste karakter uit de serie. We zagen mannen op straat die zich net zo kleedden als hij, en vrouwen werden helemaal gek als ze hem zagen. Dan begonnen ze te gillen en sprongen ze in zijn armen. En daar liep ik dan naast. Ik heb weleens een elleboog in mijn zij gekregen en ben ook een keer bespuugd, maar ik was te jong om te begrijpen wat er allemaal gebeurde. Na zes jaar werd hij verliefd op Bracha van Doesburgh. Mijn wereld stortte even in, maar ze zijn nog steeds samen, dus waar hebben we het over?”

MeToo

“Johan Nijenhuis was een fantastische producent voor Westenwind – hij beschermde het jonge meisje dat ik was – maar toen hij vertrok, nam Steven de Jong het over en toen stortte het als een kaartenhuis in elkaar. Ik moest een scène spelen waarin ik verkracht zou worden, om daarna in de prostitutie te belanden. En terwijl ik worstelde met de flashbacks van die verkrachting, moest ik in een auto seks hebben met een man die in mijn gezicht klaar zou komen. Daar trok ik de grens; ik ga toch niet iemands geile fantasie spelen? Steven de Jong waarschuwde me dat ik niet meer aan de bak zou komen. Nou, dan maar geen actrice. Het hielp enorm dat ik uit een veilig nest kwam en gewoon terug naar mijn ouders kon. Ik ben in Haarlem media- en entertainmentmanagement gaan studeren, tot ik werd gebeld of ik mee wilde doen aan Spoorloos verdwenen, een politieserie. Het balletje ging rollen en ik heb nooit meer zonder werk gezeten.”

“Bij Spion van Oranje was er een producent die er persoonlijk op toezag dat mijn beha goed zat en dat ik een spijkerbroek droeg waarin mijn kont het beste uitkwam. Dat zou nu niet meer kunnen. Nu zijn er op de set intimiteitscoaches die je bij zoen- en vrijscènes begeleiden en dat is fantastisch. Maar we zijn er nog lang niet. Maryam Hassouni heeft een heel herkenbaar boek geschreven waarin ze laat zien hoe in de film- en tv-wereld monsters worden gecreëerd.”

All inclusive

“Een hele leuke film, over een gezin dat op vakantie gaat, met een vader die een midlifecrisis heeft en een beetje een cynische lul is geworden. Ik speel zijn vrouw die in het begin van de film zegt dat ze even een pauze wil inlassen. En dat allemaal tegen de prachtige achtergrond van een luxe resort met zon en palmbomen. Toen ik hoorde dat Tibor Lukács het idee had bedacht en Aniëlle Webster de regie deed, hoefde ik het script eigenlijk niet meer te lezen. Ik werk graag met Tibor en ik wil niet generaliseren, maar vrouwelijke regisseurs hebben over het algemeen een veel kleiner ego dan mannen. Dat vind ik prettig.”

Gouden Kalf

“Niet gekregen, maar wel genomineerd, voor mijn rol in Deep Shit. Ik was er onwaarschijnlijk blij mee, want zo vaak valt comedy niet in de prijzen, en ineens hoorde dat meisje dat niet naar de toneelschool durfde bij de groten uit het vak. Deep Shit is het allerleukste wat ik ooit heb gedaan. Ik had het jaren geleden al met Fockeline Ouwerkerk bedacht en het was zo geestig, alles klopte. Ik vond het zelf ook heel goed, en dat durf ik te zeggen, want ik heb inmiddels zoveel dingen gedaan dat ik een realistische criticus ben. Ik heb geen last van valse bescheidenheid en kan ook goed relativeren.”

3 op Reis

“Vind ik ongelooflijk leuk. Het programma geeft mij de ruimte om te oefenen met interviewen en presentatieteksten schrijven. En het is heel fijn om in een klein team te werken. Dat heb je met die vreselijke shows niet. Daar ben je gewoon een poppetje en dat wil ik niet zijn. Ik had ook achter een desk kunnen gaan staan bij programma’s als RTL Boulevard, maar dat soort dingen zijn aan mij niet besteed. Iemand zei ooit tegen me dat ik alles had om de nieuwe Wendy van Dijk te worden, maar dat is niet mijn ambitie. Ik wil het liefst spelen, maar dat duurt niet eeuwig en zonder botox en fillers kan ik het ook niet rekken. Dan is het fijn om presenteren als plan B achter de hand te hebben.”

Vliegschaamte

“Mark Twain (1835-1910, red.) zei ooit: ‘Reizen is fataal voor vooroordelen, onverdraagzaamheid en kleingeestigheid.’ Daar sta ik honderd procent achter, maar laten we nu eerst eens die vliegtickets duurder maken en ervoor zorgen dat we veel goedkoper met de trein kunnen reizen. Bij 3 op Reis zijn we ook heel erg bezig met duurzaamheid. Als we het vliegtuig moeten pakken, maken we meerdere items in dat land. We nemen geen binnenlandse vluchten meer en proberen de kijker te laten zien hoe fantastisch slow travel is.”

“Als kind wilde ik al de wereld redden. Ik ging bij de scouting omdat ik dacht dat ik dan oude mensen en dieren kon helpen. Gaandeweg ben ik de wereldverbeteraar in mij uit het oog verloren, maar de laatste tijd is het vlammetje weer opgelaaid. Op Instagram en Twitter probeer ik mensen te inspireren groener te denken, biologisch en minder vlees te eten en duurzame kleren te kopen. Daar staat tegenover dat ik een kind heb gekregen, het minst duurzame wat je kan doen, maar ook daar probeer ik mijn voetafdruk te verkleinen.”

“Mijn tweede grote liefde. Hij is een van de grappigste mensen op aarde en een geweldig lieve jongen. Maar we wilden andere dingen in het leven. Hij is gelukkig als hij lekker kan sleutelen aan zijn motor en z’n shows kan spelen, ik miste op een gegeven moment het avontuur. We hadden een fijne relatie, maar na zes jaar was het voor mij meer vriendschappelijk dan romantisch.”

Ayahuasca

“Een hallucinerende drank die je heel veel kan geven. Ik heb het één keer gedaan en vind het een waanzinnig middel om meer inzicht te krijgen in jezelf. Maar het is absoluut geen partydrug, eerder een medicijn. Tot mijn 30ste heb ik geroepen dat ik tegen alle drugs was. Vooral cocaïne, dat is gewoon een asociale, ongezellige egodrug. Maar nadat het uit was gegaan met Henry wilde ik mezelf opnieuw uitvinden en nam ik op een festivalletje met vrienden xtc. Ik vond het magisch, net als paddo’s en lsd. Zo zonde dat we koffie, alcohol en suiker normaal vinden, terwijl we over die andere middelen zo hysterisch doen. Als meer mensen psychedelica zouden gebruiken, was er minder oorlog.”

De luizenmoeder

“Normaal gesproken word ik niet gecast voor zo’n serie omdat ik te commercieel ben, te blond, te fris. Dat kreeg ik tenminste altijd te horen als ik auditeerde voor NPO-programma’s: de girl next door. Dus ik had nooit gedacht dat ik voor De luizenmoeder in aanmerking zou komen; ik heb de regisseur zelfs nog een lijst met namen van andere actrices gegeven. Het was ontzettend leuk om te doen, maar we hadden nooit verwacht dat het zo’n groot succes zou worden. Met 750.000 kijkers waren we al blij geweest, maar toen we er vier miljoen hadden, zijn we met z’n allen de kroeg ingedoken. Wie weet komt er nog een seizoen.”

Cooper

“De allerleukste mens op aarde. Ik wist nooit of ik moeder wilde worden, maar nu Cooper er is, snap ik niet waar ik ooit aan heb getwijfeld. Ik heb zoveel lol op een dag, en het wordt alleen maar leuker. En ik vind het mooi om mezelf als moeder te ontdekken, dat ik kalm ben, rustig en heel geduldig. Ga maar, jongen, ik sta achter je, ik zeg het wel als het echt gevaarlijk wordt en je ergens van af moet blijven, maar onderzoek de wereld. Mijn vriend Dorian is half Frans en half Amerikaans, dus Cooper wordt drietalig opgevoed: bye bye, au revoir, en tot ziens.”