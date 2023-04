Actrice Ella Kamerbeek: ‘Bij het aannemen van stereotiepe rollen hou je zelf de poppenkast in stand’

Ella Kamerbeek. Beeld Hannah Bults

In de binnentuin van Broedplaats Lely kruipt een jong stelletje bij elkaar op schoot. Handen door haren, de vingers verstrengeld, innig tongend. Kamerbeek slaat ze gade door het raam op de begane grond. “Lekker hè, ongegeneerd vozen op de glijbaan. Die zijn natuurlijk aan het spijbelen.”

Wie nog niet bekend is met de actrice moet één ding weten: ze vertolkt overwegend moordwijven. Vrouwen waar je u tegen zegt en naar opkijkt, die het leven tackelen en de ander snoeihard de waarheid voorspiegelen. Neem haar rollen als Marie Antoinette en Lolita in samenwerking met Club Lam. Of het personage ‘Wesp’ – “Een vrij manipulatief kind” – in Speelplaats van Dood Paard, geschreven door Rob de Graaf, te zien in Broedplaats Lely in Nieuw-West. Het publiek zit binnen achter glas en luistert via koptelefoons naar het stuk, dat zich buiten afspeelt.

De van oorsprong Amsterdamse Kamerbeek groeit op in de Potgieterstraat in Oud-West. “Elke vrijdag ging ik met mijn vader naar de haringkar op de Bilderdijk. Het schijnt dat ik, kort voor onze verhuizing naar Almere, met mijn handjes tegen het raam geduwd stond en zei: Amsterdam gaat mij missen.”

Thuis wordt veel aandacht besteed aan cultuur. Het gezin gaat geregeld naar musea. Kamerbeeks moeder is beeldend kunstenares, haar vader hoornspeler en oprichter van Cultuur+Ondernemen, kennisplatform voor ondernemerschap in de culturele sector. Wanneer ze wordt aangenomen voor de acteursopleiding in Utrecht ontdekt ze dat ze een enorme voorsprong heeft op haar jaargenoten. Ze kent veel theatergroepen en componisten van klassieke stukken.

Vrouwelijk perspectief

Sinds haar afstuderen in 2018 is Kamerbeek onderdeel van all female theatercollectief Club Lam. De leden van het gezelschap kennen elkaar van de theaterschool. “Ik stond met vriendin en collega-theatermaker Marloes IJpelaar aan het roer. Kort daarvoor heetten we nog Toiletdames. Daarmee maakten we de voorstelling Politiek wanhoop voor het Café Theater Festival in Utrecht. Als toiletjuffen bespraken we de politiek, toegespitst op de verkiezingen.”

Club Lam richt zich op het herschrijven van historische verhalen vanuit een meer vrouwelijk perspectief. Het schopt clichébeelden omver, ontdoet stukken van de male gaze en verwerkt een flinke dosis maatschappijkritiek in de voorstellingen. Van slutshaming en schoonheidsidealen tot menstruatiecups en socialmediaplatform OnlyFans.

In Let Them Eat Cake (in samenwerking met Dood Paard, 2019) werd het verhaal van Marie Antoinette herverteld. Met Lolita (2021) gaf het gezelschap antwoord op Nabokovs gelijknamige roman. Lourdes (2022), een monoloog gespeeld door Kamerbeek, zoomde in op Bernadette, een eenzame vrouw in een wereld waarin dun zijn de norm is. Inmiddels zijn de vrouwen niet meer weg te denken uit het Nederlandse theaterlandschap. Onlangs kreeg het gezelschap twee grote subsidies toegewezen van de provincies Utrecht en Limburg. “Het is uitzonderlijk om zo’n geldbedrag twee keer te ontvangen. Nu gaan we waarmaken wat we hebben beloofd.”

Body neutrality

Kamerbeek maakt een opgetogen indruk wanneer ze vertelt over de rollen waar ze tegenwoordig voor wordt gevraagd. Aan het begin van haar carrière was dat anders. Bij audities kreeg ze geregeld opmerkingen over haar uiterlijk – of ze werd juist gecast vanwege haar figuur.

“Ik heb eens ingestemd met een film waarin ik het dikke meisje speelde en iemand anders de mooie variant van mij. Op het moment zelf dacht ik: cool, ik zit nog op school en word gevraagd. Later besefte ik: wacht, dat is best naar. Als jonge acteur wil je gezien worden. Heel begrijpelijk, maar ook onhandig, want bij het aannemen van stereotiepe rollen hou je zelf de poppenkast in stand.”

Stellig zegt ze dat we als maatschappij kinderen op jonge leeftijd moeten uitleggen hoe je zachter naar lichamen kijkt. Ze geeft daar zelf een sterke draai aan in de monoloog Lourdes. Hierin belicht Kamerbeek de term body neutrality, waarbij je het lichaam niet liefhebt of haat, maar er respect en acceptatie voor opbrengt, ongeacht je uiterlijk. “Gelukkig gaan toneelscholen tegenwoordig alerter om met de manier waarop ze leerlingen aanspreken. Vooral onderling pakken de studenten het goed op. Ze beschermen elkaar, geven beter grenzen aan.”

Maankoningin

Na Speelplaats legt Kamerbeek zich toe op een reikicursus. “Energie laten stromen doet veel voor me. Ik moet bewegen om niet verstrikt te raken in mijn hoofd; handopleggingen kunnen daarbij helpen. Vrienden en collega’s vragen vaak of ik hun hand wil vastpakken als ze onrustig zijn.”

Volgend jaar is de actrice te zien in Maankoningin, een voorstelling over familieopstellingen, geschreven door Marloes IJpelaar. Kamerbeek speelt een verwaarloosde koningin die haar hele leven in dienst stelt van haar man, de Zonnekoning. Zelf sterft ze aan een goedaardige tumor. Het verhaal verbindt de huidige tijd aan genderongelijkheid in de gezondheidszorg. “Mijn reiki-ervaring komt vast goed van pas. Wie weet wat voor moois het oplevert.”

Speelplaats is tot en met 29/4 te zien in Broedplaats Lely en 6-10/5 in Vechtclub XL Utrecht. Ella Kamerbeek is ook te zien in Dag en nacht, een nieuwe NPO-ziekenhuisserie van Kim van Kooten en Joram Lürsen.