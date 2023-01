Acteurs Familiespel spelen volwassene én kind – in hetzelfde stuk: ‘Op toneel kan dit gewoon, prachtig’

In de tragikomedie Familiespel kruipen de acteurs in de huid van vier volwassenen die samengestelde gezinnen vormen, maar spelen ze ook hun kinderen. ‘We nemen allemaal onze eigen grote lichamen mee natuurlijk, maar je moet zorgen dat je sommige dingen net iets minder snel snapt.’

Zin voor zin gaan ze door het script van hun nieuwe toneelstuk Familiespel, de vier acteurs die samen acht rollen spelen in de tragikomedie. Niet alleen vormen Mark Rietman, Annick Boer, Jacqueline Blom en Bos Hoeflaak twee stellen die sinds kort bij elkaar zijn, de karakters van Rietman en Blom zijn ook nog verse exen. En dan spelen ze ook hun kinderen en het kroost dat Hoeflaaks karakter Hugo (‘pianist, maar tegenwoordig bovenal lifecoach’) met zich meebrengt.

Bij de scriptlezing in een repetitieruimte in Diemen wisselen de acteurs zonder met hun ogen te knipperen van hun volwassen karakters naar dat van de kinderen. In het theater wordt er meer nadruk op gelegd. “Zeker in het begin van het stuk moeten we dat wel even goed neerzetten, om het publiek goed mee te nemen. Het zit deels ook in kleding. Als ik een van de kinderen speel, draag ik een pyjama. En als ik transformeer in mijn volwassen personage, Odilia, bind ik een lange rok om die pyjama.”

Potentiële valkuil

Na de repetitie blijft Boer (51) – vanaf 7 januari ook te zien als een van de kandidaten in Wie is de Mol? – even nakaarten met Rietman (62). Zij vindt het geen punt om ook de rol van een kind te spelen, Rietman moet er ‘even aan wennen’, zegt hij. “Annick kan het heel goed, ik stotter nog iets te veel. Ik speel een ventje van 11, dat is al niet helemaal een kind meer. Zeker dit joch niet, want hij is heel talig en maakt lange volzinnen. Dat is allemaal best een uitdaging.”

Boer: “We nemen allemaal onze eigen grote lichamen mee natuurlijk, maar je moet zorgen dat je sommige dingen net iets minder snel snapt. Maar zeker niet kinderachtig spelen.”

Rietman: “In een film zou dit niet werken, dat zou je nooit doen. Maar op toneel kan dit gewoon, dat vind ik zo prachtig. Kijk, het spelen van kinderen is een potentiële valkuil, maar als je het serieus meent, dan moet het kunnen. Sterker, dan zijn de wisselingen van personages een extra genot om naar te kijken.”

Samengestelde gezinnen

Het stuk speelt zich af in een Schots landhuis, dat ook nog verdeeld moet worden bij de scheiding. Het lijkt vooraf een goed idee om de twee samengestelde gezinnen samen te brengen, om elkaar beter te leren kennen. Boer, met geheimzinnige glimlach om haar mond: “Maar misschien blijken de kinderen in de loop van het stuk wel volwassener te zijn dan hun ouders.”

“Zoals zo vaak,” zegt Rietman.

Het stuk ging vlak voor de feestdagen in première, een periode waarin heel wat samengestelde gezinnen met zin en tegenzin bij elkaar aan tafel zitten. Rietman en Boer keken bij voorbaat al uit naar de reacties op de herkenbaarheid. Lachen en huilen tegelijk, daar hoopten ze op.

Rietman: “Dat maakt de tragikomedie zo’n heerlijk genre, want het leven zelf is in wezen iets tragikomisch, waar je maar het beste om kunt lachen.”

Boer: “Dan kan zo’n stuk een verzachtende werking bieden. Dat mensen denken: och, zo erg is het bij ons niet. Merkwaardig toch, dat een stuk dat gebaseerd is op pijn en ellende toch ook om te lachen is.”

Rare solidariteit

Beiden hebben ervaring met nieuwe relaties waar kinderen uit eerdere liefdesgeschiedenissen in voorkomen, maar niet met het klassieke samengestelde gezin. Rietman heeft twee oudere dochters uit een eerder huwelijk. “En ik heb mezelf na de scheiding voorgenomen dat ik niet met een andere vrouw een kind zou maken. Dat is een soort rare solidariteit naar m’n dochters toe. Zij zijn het, daar komen geen kinderen meer bij. En ik heb weleens een relatie gehad met iemand die nog graag kinderen wilde en ook behoorlijk ging ‘moederen’ over mijn dochters. Terwijl ik wel wist dat we het heel leuk hadden, maar dat het niet voor de eeuwigheid zou zijn. Dat was behoorlijk lastig.”

Boer: “Ik snap je hoor. De man uit mijn vorige relatie had al een zoon, dat werd mijn stiefzoon en zo beschouw ik hem nog steeds. Ik wilde met zijn vader geen kinderen, omdat ik dat oneerlijk naar zijn zoon gevonden had. Dan had hij voor of juist na het weekeinde weg gemoeten, terwijl het andere kind had mogen blijven. Dat voelde niet goed. De man met wie ik nu al lang samen ben, had al een dochter. En zowel zij als mijn stiefzoon krijgen binnenkort zelf hun eerste kind, dus het is bij ons ook gezellig druk met kerst. Dan word ik stiefoma. O ja hoor, ik gebruik gewoon het voorvoegsel stief. Bonusmoeder vind ik een lelijk woord en ik ben gewoon hun stiefmoeder, ook al denken veel mensen bij ‘stief’ aan een boze heks of zoiets. Maar liever zeg ik: ‘Ik ben gewoon Annick.’ Dat past me nog beter.”

15 januari, De Meervaart, onderdeel van een tournee