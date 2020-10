Acteur Sean Connery (90) overleden

Beeld Hollandse Hoogte / AFP

De Schotse acteur Sean Connery vergaarde wereldwijde bekendheid door zijn vertolking van James Bond. Hij was de eerste die de spion vertolkte op het witte doek en was verantwoordelijk voor zeven films. Wanneer Connery is overleden en waaraan, is nog niet bekend.

Connery speelde na zijn Bond-films in meerdere films, waaronder The Hunt for Red October, The Rock en The Untouchables. Voor zijn rol als Jimmy Malone in die laatste film won hij in 1988 een Oscar in de categorie Beste Bijrol. Ook werd hij gedurende zijn carrière beloond met twee Bafta-awards en drie Golden Globes. De meest eervolle onderscheiding kwam in 2000, toen hij werd geridderd door Queen Elizabeth.

De acteur kondigde in 2006 officieel zijn pensioen aan. Niet veel later ontving hij de prestigieuze American Film Institute’s Life Achievement Award.

Er gingen geruchten dat Connery na zijn pensioen een rol zou gaan spelen in een nieuwe Indiana Jones-film, maar dat ontkende hij. “Als iets me terug had kunnen halen uit mijn pensioen, dan was het een Indiana Jones-film,” verklaarde hij destijds. “Maar gepensioneerd zijn is gewoon too damned much fun.”

Afgelopen augustus werd de acteur 90 jaar. Dat vierde hij in alle rust op de Bahama’s, waar hij zich sinds zijn pensioen terugtrok met zijn tweede vrouw Micheline Roquebrune (91). Hij werd nog amper gezien in het openbaar.

Sinds Connery zich niet meer in de schijnwerpers begaf, gingen er geruchten de ronde dat het niet zo goed zou gaan met de acteur. De Schot zou aan Alzheimer hebben geleden, al werd dat nooit officieel bevestigd. Ook zou de acteur bijna niet meer buiten zijn gekomen wegens oriëntatieproblemen. Om die reden zou hij altijd het telefoonnummer van zijn echtgenote op zak hebben gehad.