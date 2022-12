Acteur Romijn Conen is terug na herseninfarct: ‘Ik dacht dat ik nooit meer zou spelen’

Romijn Conen en Rifka Lodeizen in de nieuwe serie ‘Modern Love Amsterdam’. Beeld Amazon Prime

In de serie Modern Love Amsterdam komt het personage van Romijn Conen op zijn rug op de natte badkamervloer terecht. Uitgegleden bij het verlaten van de badkuip. De vraag of hij hulp nodig heeft bij het opstaan, leidt tot spanning met zijn echtgenote, gespeeld door Rifka Lodeizen.

De scène terugkijken, lukte Conen (55) met veel moeite, zegt hij zelf. Hier raakten werkelijkheid en acteerwerk wel erg innig verstrengeld. “Ik wilde laten zien dat dit ook bij het leven met een beperking hoort. Helaas sodemetier je weleens uit bad. Ik heb ook op de vloer naast de badkuip gelegen. Ik schaam me om niets van mijn handicap. Ik vond: laat iedereen dan ook maar zien hoe ik eruitzie zonder kleding aan.”

Toch zit de acteur nog steeds met de acceptatie van zijn beperking. “In de eerste scène strompel ik door de huiskamer en sta ik daarna te hannesen met het ontkurken van een fles wijn. Dat vind ik nog steeds moeilijk om terug te zien.”

Comeback

Modern Love Amsterdam is de Nederlandse bewerking van de succesrijke Amerikaanse serie van zes losse afleveringen, die zijn gebaseerd op de gelijknamige columns in The New York Times. Elke aflevering is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over liefde en relaties.

De hoofdrol van Conen in de zesde aflevering is voor hem de eerste in zeven jaar tijd. Een comeback, noemt hij het vrolijk. Al zijn de voorgaande jaren zwaar geweest. Een herseninfarct leek een einde te hebben gemaakt aan zijn acteerloopbaan. Voor ‘het ongeluk’, zoals hij dat zelf noemt, was Conen een veelgevraagd acteur in onder meer de politieserie Flikken Maastricht en de commercials van biermerk Amstel. Maar na die duistere nacht bevond hij zich plots aan het begin van een schier eindeloos revalidatietraject. De grote rol die hij zou spelen in de oorlogsfilm Riphagen moest hij teruggeven.

De gevolgen zijn blijvend: Conen is aan zijn rechterzijde deels verlamd, lopen gaat inmiddels weer, maar wel met een beenprothese en wandelstok. De afasie die hem aanvankelijk zijn spraak benam, is deels getemd, maar praten zal nooit meer achteloos gaan. En dat is voor een acteur die leunt op zijn teksten een groot gemis.

Zenuwachtig

En hoewel hij nog dagelijks werkt aan verder herstel, bleek het werk opgedroogd. “Ik merk hoe ongelooflijk zenuwachtig castingbureaus zijn. Niemand belt me meer,” zegt hij met Rifka Lodeizen aan zijn zijde, aan de koffie in het Hilton Hotel. Wie wel de telefoon pakte, was regisseur Boudewijn Koole. Of Conen een rol wilde spelen die dichtbij zijn eigen verhaal lag. Hij zei meteen ja. “Natuurlijk was het confronterend om te merken dat ik niet al mijn zinnen meer kon zeggen zoals ik ze wilde, maar ik was vooral bezig met hoe Rifka en ik onze rollen zouden neerzetten, dat we weer samen op de set stonden. De afasie bleek al spelende geen probleem.”

Lodeizen: “Het was juist wel mooi. Soms kwam er ineens een ander woord dan verwacht, maar speelden we daar gewoon mee verder. Je hebt je eigen grenzen opgerekt.”

Als hij spreekt over het gevoel dat hem overviel toen hij zijn scènes allemaal met goed gevolg had opgenomen, worden Conens ogen vochtig. “Dat was mooi. Heel mooi.”

En nu kijkt hij weer vooruit: “Ik dacht dat ik nooit meer zou spelen, nu wil ik op dit niveau verder.”

Dat kan, zegt hij, als er een beetje rekening met zijn mogelijkheden wordt gehouden. Zoals hij na het interview – afgepast op 30 minuten – even rust neemt op een hotelkamer, was er bij Modern Love ook op de filmset in voldoende pauzes voorzien. “Als het licht werd versteld, ging ik even liggen.”

Lodeizen: “Prime Video verdient een groot compliment. We kregen meer repetitietijd en een extra opnamedag.”

Quotum

Zo komen de twee op een ander punt. De ondervertegenwoordiging van gehandicapte acteurs in Nederlandse films en series. Lodeizen: “We doen het al beter qua multiculturele diversiteit, maar mensen met een beperking worden nog vergeten. Dat moet veranderen, want we liggen echt achter bij andere landen.”

Conen: “In Groot-Brittannië is er een quotum ingesteld. Dat werkt goed. Je ziet behalve in bijrollen, nu ook gehandicapte acteurs in hoofdrollen. Een rechercheur in een rolstoel die moorden oplost bijvoorbeeld. De beperking is daar niet het hoofdonderwerp.”

Dat is bij Modern Love Amsterdam nog wel zo. Al nuanceert Lodeizen dat onmiddellijk: “Dit verhaal is universeel en draait om intimiteit tussen twee mensen. Het koppel heeft geen seks meer met elkaar. Hoe lossen ze dat op als ze samen verder willen? Mijn personage blijkt de handicap van haar man minder goed te hebben geaccepteerd dan hij zelf.”

Conen: “Dat is mijn dagelijks leven precies omgekeerd! Ik kan er soms nog steeds kwaad om worden: waarom kan ik die arm nou toch niet gebruiken? Mijn vrouw Nanne is daar verder in.”

Zij aan zij met zijn vrouw, actrice Nanne Tieman, bekeek hij recent de laatste montage van de aflevering. “Nanne was in tranen,” zegt Conen. “Maar, zei ze, de emotie ging niet om de gehandicapte man die ze zag worstelen. Ze was geraakt door het verhaal van die personages die hun liefde proberen te redden. Dat vond ik prachtig om te horen.”

De gehele serie Modern Love Amsterdam verschijnt op 16 december bij Prime Video. Romijn Conen en Rifka Lodeizen zijn te zien in aflevering 6.