Acteur Raymi Sambo: ‘Het is supertof om erkenning te krijgen, maar waarom nu pas?’

Raymi Sambo’s voorstelling Ik zeg toch sorry is een van de elf producties die werd uitgekozen door de Nederlandse Toneeljury als de beste van het afgelopen theaterseizoen. ‘De nominaties zijn zeer terecht. Het kan dat mensen dat een arrogante opmerking vinden, maar zo voel ik het wel.’

Raymi Sambo is net terug uit Griekenland. Op vakantie las hij de bloemlezing Zwart, samengesteld door Vamba Sherif en Ebissé Rouw. “Voor mij een feest der herkenning, én tegelijk een eyeopener. Het gaat over zwart versus wit, samenzijn en communicatie. In de tekstuitgave van Ik zeg toch sorry heb ik een voorwoord geschreven waarin staat: ‘We horen hetzelfde, maar ervaren niet hetzelfde’.”

Met Ik zeg toch sorry, een samenwerkingsverband tussen Sambo’s gezelschap Raymi Sambo Maakt (sinds 2003) en Theatergroep Aluin, verdiept hij zich in de erfenis van het slavernijverleden.

In de voorstelling spelen zes acteurs, drie zwart en drie wit, de viering van de afschaffing van de slavernij na, die plaatsvond op 1 juli 1863 in de Cariben. Centraal staan de verschillende verhoudingen tot een gedeelde geschiedenis. Constant reflecteren ze op zichzelf en de situatie; het levert pijnlijke maar ook hilarische momenten op.

Enige zwarte jongen in de klas

Sambo groeide op aan de andere kant van de oceaan, op zijn twaalfde verhuisde hij van Curaçao naar Nederland. Op negentienjarige leeftijd vond hij een advertentie in huis-aan-huis blad De Echo, ze zochten jongeren voor de musical Basta (1992). Sambo’s auditie verliep succesvol.

“Regisseur John Leerdam, die zelf ook zwart is, maakte mij bewust van mijn zwart-zijn. Hij bracht me in aanraking met mijn helden, zoals het kunstenaarskoppel Norman de Palm en Felix de Rooy. Zij waren bekend op Curaçao, woonden in een blauw huis op een heuvel.”

Na Basta acteerde Sambo in meerdere producties. Ook ging hij voor het eerst naar gaybar Havana in de Reguliersdwarsstraat. “Ik was ‘nieuw vlees’ en stond versteld.”

In diezelfde periode werd hij aangenomen bij Toneelschool Utrecht. “Daar gold de regel: naast school niet werken. Ik deed dat wel. Mijn docenten wisten ervan. Ik was de enige zwarte jongen in de klas en best radicaal. Zo speelde ik in mijn eigen funk-rapband Hamlett, geïnspireerd door de Amerikaanse rapgroep Public Enemy. Mijn teksten gingen over gelijkheid; ik had een duidelijke missie, maar was daardoor ook ongrijpbaar voor mijn klasgenoten.”

Kleuroverstijgende voorstellingen

Victorine Plante, waarmee Sambo Ik zeg toch sorry regisseerde, zat destijds bij hem in de klas. “‘We begrepen dertig jaar geleden helemaal niks van jou,’ zei ze tegen mij. ‘Maar nu, tijdens deze voorstelling, wel’.” De theatermaker glimlacht. “Ik ben een machine, ga altijd door. Op jonge leeftijd had ik al doelen voor ogen. Die waren deels ingeprent door mijn zwarte helden, waarvan ik wist dat ze twee keer zo hard moesten werken.”

De samenwerking werpt zijn vruchten af. Ik zeg toch sorry is een van de elf voorstellingen die werd geselecteerd door de Nederlandse Toneeljury als beste van het afgelopen theaterseizoen. De prijsuitreikingen vinden plaats tijdens het Gala van het Nederlandse Theater op 17 september, de afsluiting van het Nederlands Theater Festival.

Sambo en Plante zijn genomineerd voor beste regie, actrice Urmie Plein voor een Colombina voor ‘de meest indrukwekkende vrouwelijke bijdragende rol’. Sambo: “Urmie en ik denken al na over onze speech. Kort geleden zei ze: ‘Ik wil iets moois zeggen, maar de activiste in mij wil spreken.’ Ik antwoordde: ‘De activist in mij gaat spreken’.”

Het duo gaat al langere tijd mee, in 2011 maakten ze samen HUID. Sambo: “Voor die tijd een baanbrekende voorstelling met een volledig zwarte cast, over donkere mensen en discriminatie onderling.”

“We trokken volle zalen: zwart, wit, alles. Op een avond in Brielle, vlak bij Rotterdam, zaten er voornamelijk oudere, witte dames in het publiek. We kregen een staande ovatie, er werd gehuild. Na afloop werd ik aangesproken door een vrouw. Ze zei: ‘Voor mij ging het voorbij kleur, vooral over de tekortkomingen van een moeder die zij op haar zoon projecteert. Ik ben ook een moeder’. Deze uitspraak vormt de sleutel naar dat wat ik met Raymi Sambo Maakt aankaart: voorstellingen die kleuroverstijgend zijn. Maatschappijkritische actuele verhalen, die gaan over de samenleving waar wij allen deel van zijn.”

Anton de Kom

Kort blikt Sambo naar het tafelblad, een milliseconde wordt hij overmand door emotie. “Voor HUID verdiende Urmie destijds al een Theo d’Or (de toneelprijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol). We telden echter niet mee, er werd niet naar ons gekeken. Daarom zijn deze nominaties zeer terecht. Het kan dat mensen dat een arrogante opmerking vinden, maar zo voel ik het wel.”

Na de laatste voorstellingen van Ik zeg toch sorry neemt Raymi Sambo Maakt volgend jaar Anton de Kom, mijn vader opnieuw in productie. Het stuk kwam eerder uit onder John Leerdam, maar werd eenmalig gespeeld. De tekst voor deze versie is geschreven door Noraly Beyer. “Over de invalshoek kan ik nog niks verklappen, maar een ding staat vast: Urmie speelt de hoofdrol. Ze vreet nu al mijn ideeën op. We gaan weer shinen!”

Ik zeg toch sorry door Raymi Sambo Maakt en Theatergroep Aluin speelt tot december in theaters door het hele land. Het Nederlands Theater Festival is van 7 t/m 17 september in Amsterdam. Anton de Kom, mijn vader gaat in 2024 in première.