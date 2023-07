Acteur Paul Reubens (Pee-wee Herman) op 70-jarige leeftijd overleden

Paul Reubens als Pee-wee Herman. Beeld AP

Op het Instagram-account van Paul Reubens (geboren als Paul Rubenfeld) is een bericht gedeeld dat de acteur zelf voor zijn dood heeft geschreven: ‘Accepteer alsjeblieft mijn excuses voor het niet openbaar maken van dat waar ik de afgelopen zes jaar mee te maken heb gehad.’

‘Ik heb altijd een enorme hoeveelheid liefde en respect gevoeld van mijn vrienden, fans en supporters. Ik heb van jullie allemaal heel veel gehouden en genoot ervan om kunst voor jullie te maken.’

Reubens begon zijn carrière in de jaren zeventig als comedian. In 1980 speelde hij het personage Pee-wee Herman voor het eerst in het theater, later werden daar meerdere films en series van gemaakt voor kinderen. In 1991 werd hij opgepakt bij een pornobioscoop, wat tot veel negatieve media-aandacht leidde. Daarop besloot Reubens Pee-wee niet langer te spelen. In de jaren daarna verscheen het personage echter weer steeds vaker in het openbaar en na een lange pauze kwam in 2016 de Netflix-film Pee-wee’s Big Holiday uit.

De acteur had daarnaast kleinere rollen in onder meer de series Reno 911!, 30 Rock en The Blacklist.

