Acteur Nasrdin Dchar: ‘Ja ik wil, dan ís het maar moeilijk’

Nasrdin Dchar: ‘Het lastige aan liefde is dat je het snel gewoon gaat vinden.’ Beeld Janey van Ierland

Door de coronamaatregelen liggen de voorstellingen van zijn nieuwe programma Adem stil, maar Dchar wilde toch iets doen op het podium. Hij moest iets hebben om naar uit te kijken.

Het werd een digitale reprise van JA, waarin hij vertelt over het meisje op wie hij als jonge knaap verliefd werd, Amy. De bruiloft liet 15 jaar op zich wachten. Dchar is een moslim met Marokkaanse achtergrond, Amy een Nederlandse vrouw die van een glas wijn houdt. Dat brengt problemen met zich mee. Schuldgevoelens.

Universeel verhaal

“Het gesprek daarover hebben we lang uitgesteld. We wisten dat het lastig zou worden. Dat gold aanvankelijk ook voor de voorstelling. Toen ik samen met mijn regisseur Floris van Delft begon te schrijven, dacht ik: oeh, gaat dit wel lukken? Mijn doel is altijd om vanuit mijn persoonlijke ervaring een universeel verhaal te vertellen. Ik was bang dat de problematiek van zo’n gemengde relatie maar voor een kleine groep interessant zou zijn.”

Het tegendeel bleek waar. “Of ik nu in Limburg was of in Groningen speelde, overal kwamen er mensen naar me toe die zeiden: dit is ons verhaal. JA gaat in wezen over het belang van communicatie. Het is heel moeilijk om over complexe zaken te praten. Om een gesprek aan te gaan waarvan je weet: hier denken we misschien wel verschillend over. Daar ligt voor mij de link met grotere thema’s. Kijk naar de politiek, kijk naar de verdeeldheid in de samenleving. Die is ontstaan omdat we niet met elkaar durven te praten.”

Grote verschillen

JA is een optimistische voorstelling, maar ook een realistische. Het leek erop dat de verschillen tussen Dchar en zijn geliefde te groot waren. Ze gingen uit elkaar. “Ik zeg in de voorstelling dat ik altijd in de ware liefde heb geloofd, maar dat was toen wel even weg. Het gras leek elders groener. Ik moest in die periode op zoek naar wie ik zelf ben.”

“Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie: ik wil haar terug. Dan ís het maar moeilijk. Dat was heel spannend, want zij was natuurlijk gewoon verder gegaan met haar leven. Bovendien zorgt zo’n breuk voor een flinke kras. Dat is pijnlijk. Die kras zal er waarschijnlijk altijd blijven, maar er is een eeltlaag overheen gegroeid. Ik ben heel dankbaar dat we er weer voor zijn gegaan. Dat Amy me die tijd heeft gegeven. Uiteindelijk is de liefde iets waar je voor moet vechten.”

Communicatie blijft ook voor Dchar zelf een uitdaging. “Nu zit ik in de bubbel van deze voorstelling. Dat zijn pittige weken, zeker voor mijn gezin. Ik ben wel aanwezig, maar zit tegelijk op een andere wolk. Dit is een duur project. Hoe ga ik ervoor zorgen dat er veel mensen kijken? Hoe zorg ik dat de voorstelling zondag helemaal goed gaat? Er zijn technische uitdagingen, maar ik moet ook anders spelen. Bij een normale registratie richt je je op de zaal, nu wil ik door de lens in jouw woonkamer terecht komen. Kortom: mijn rol als theatermaker heeft de overhand, waardoor mijn rol als echtgenoot en vader er wat bij inschiet. Daar kan ik me wel schuldig om voelen.”

Toch heeft de coronacrisis zijn liefde ook verdiept. “Ik denk dat ik me er bewuster van ben geworden. Het lastige aan liefde is dat je het snel gewoon gaat vinden. Nu we zo veel thuis zijn, besef ik wat een voorrecht het is om 24 uur per dag omringd te worden door de mensen van wie ik het meest houd. Ik ben dankbaar en wil dat positieve gevoel delen. Al lijkt een situatie uitzichtloos, er blijft altijd hoop op betere tijden.”

