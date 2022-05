Acteur Eric Schneider (1934-2022), bekend uit honderden toneelstukken, overleden

Acteur Eric Schneider speelde honderden rollen op het toneel, in televisieseries en in films. Ook schreef hij een aantal toneelstukken en twee romans. Maandag overleed hij na een val.

Zelfs met een halve eeuw ervaring was Eric Schneider nog bij elke nieuwe rol doodzenuwachtig. In 2021 zei hij in een interview met het AD daarover: ‘Elke nieuwe rol was weer een nieuw gevecht. Heel gek, want je weet dan uit ervaring dat het goed komt. Het komt namelijk altijd goed. Maar die spanning wordt niet minder bij het ouder worden. Want hoe meer verantwoordelijkheid je krijgt, hoe meer je die verantwoordelijkheid ook moet waarmaken. Je moet aan steeds hogere verwachtingen voldoen. Zelfs toen ik was waar ik wilde zijn en elke rol mocht spelen die ik maar wilde, heb ik mezelf nooit de tijd gegund om me daarover tevreden te voelen.’

Niets menselijks is de groten der aarde vreemd.

En Schneider was een grote. Al in 1967 won hij de prijs voor allerbeste acteur in het toneel, de Louis d’Or, voor zijn rol in Hamlet, een versie in spijkerbroek. Hij zou nog 150 toneelrollen spelen, waaronder Oedipus, Ivanov, Macbeth, Orestes, Faust en Mephisto, bij vele gezelschappen, van het Nieuw Rotterdams Toneel via Globe tot De Appel. Daarnaast vertolkte hij vele rollen in televisieseries en films. Van een kleine rol in Alles is liefde (2007) tot de oude prins Bernhard in Bernhard, schavuit van Oranje en Henk Keppel senior in de serie Stellenbosch.

Met actrice Will van Kralingen kreeg hij twee zoons, Olivier en Beau, van wie de laatste ook acteur is geworden, onder meer in Goede Tijden, Slechte Tijden. Samen speelden ze in de voorstelling Levenslang theater (2013).

Na zijn afscheid van het gesubsidieerde toneel in 2000 werd Schneider benoemd tot rid­der in de Or­de van de Ne­der­land­se Leeuw. Negen jaar later schreef hij het stuk Nocturne, een bittere komedie, opgevoerd bij het Nationale Toneel, met zichzelf in de hoofdrol. In 2019 ging hij met De Indië Monologen opnieuw het theater in waarin hij, geboren in Batavia, Nederlands Indië in 1934, het toneel deelde met Willem Nijholt, Yvonne Keuls en Adriaan van Dis.

Op zijn 80ste debuteerde Schneider als romanschrijver met Een tropische herinnering. Twee jaar geleden verscheen zijn tweede roman Een relaas van een vriendschap en liefde.

Vorig jaar bracht Schneider een poëziebundel uit, zijn debuut als poëzie-auteur. Het was een waardig afscheid van een leven voor de kunst.