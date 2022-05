Acteur en activist Forest Whitaker ontvangt Gouden Erepalm op filmfestival Cannes

Forest Whitaker. Beeld JOEL SAGET/AFP

Bij het grote publiek is Whitaker nog altijd het bekendst van zijn intense spel als generaal Idi Amin in The Last King of Scotland. Voor die rol won hij een Oscar voor beste acteur en nog een karrevracht aan andere acteerprijzen.

Op het filmfestival van Cannes werd Whitaker dinsdagavond niet alleen geëerd voor zijn acteerwerk, maar ook om zijn humanitaire inzet. In 2012 richtte hij het Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI) op, een non-profitorganisatie die werkt in conflictgebieden als Oeganda, Zuid-Soedan, Mexico en Los Angeles. “Door zijn geloof in een betere wereld en zijn inzet, draagt hij bij aan die verbetering,” stelde festivalprogrammeur Thierry Frémaux. “Hij is een grootheid die een onuitwisbare indruk maakt – op film, op kijkers, en op beleidsmakers.”

De Gouden Erepalm werd in 2002 voor het eerst uitgereikt (aan filmmaker Woody Allen), en werd destijds expliciet gepresenteerd als een manier om filmmakers te eren met een grote staat van dienst die op het festival nooit in de prijzen vielen. In de tussenliggende jaren ging de prijs onder meer naar regisseurs Clint Eastwood, Bernardo Bertolucci en Agnès Varda, actrices Jeanne Moreau, Catherine Deneuve en Jodie Foster en acteurs Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Léaud en Alain Delon.

Door rugblessure het theater in

De in 1961 geboren Whitaker groeide op in Texas en vanaf zijn vierde jaar in Los Angeles. Zijn jeugd stond in het teken van sport, vooral American football, maar een rugblessure bracht daar in zijn studietijd een einde aan. Vervolgens switchte hij naar de theateropleiding.

In 1982 speelde hij zijn eerste filmrolletje, in de high school comedy Fast Times at Ridgemont High. Vier jaar later speelde hij zich in de kijker met een bijrol in The Color of Money, in een memorabele scène waarin zowel zijn personage als de acteur zich glansrijk staande hielden tegenover acteerlegende Paul Newman.

Maar Whitakers echte doorbraak kwam in 1988 met Bird, een portret van jazzsaxofonist Charlie ‘Bird’ Parker geregisseerd door Clint Eastwood. Whitaker won voor zijn eerste hoofdrol de prijs voor Beste Acteur in Cannes, waar de film werd geselecteerd voor de hoofdcompetitie. “Die eerste keer in Cannes veranderde mijn leven,” zegt Whitaker daar nu over. “Het bevestigde voor me dat ik de juiste keuze had gemaakt door me toe te leggen op het vinden van menselijke verbindingen via film.”

Hoopvolle verhalen

Over die menselijke verbinden gaat ook de documentaire For the Sake of Peace die woensdag in première gaat in Cannes, geproduceerd door Whitaker en het WPDI en gemaakt door de Franse regisseurs Christophe Castagne en Thomas Sametin. De film focust op het werk van het WPDI in Zuid-Soedan, de jongste natie ter wereld en één van de meest conflictrijke. Maar de film zoekt en vindt er hoopvolle verhalen.

