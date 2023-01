Acteur Brendan Fraser moest ‘dikmaakpak’ aan voor The Whale: ‘Maakte me letterlijk duizelig’

Niet dé meest genomineerde film voor de Oscars, maar wel die met de meest opvallende comeback. In The Whale speelt Brendan Fraser, ooit Hollywood-hunk nummer één, een man van 270 kilo. ‘Ik kon er al mijn frustraties in kwijt,’ zegt de voormalige The Mummy-ster. ‘Al at ik soms een hele dag niet, zodat mijn hongergevoel écht was.’

Hij liet naar eigen zeggen de laatste maanden meer tranen dan in zijn complete 54-jarige bestaan. En niet alleen om de letterlijk en figuurlijk beladen rol die hij speelt in The Whale, als een tot zijn eigen sofa veroordeelde obesitas-patiënt die wanhopig blijft proberen de liefde van zijn dochter (aanstormend talent Sadie Sink uit Stranger Things) terug te winnen.

De lang ‘vergeten’ acteur Brendan Fraser heeft in de film van cultregisseur Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, Mother!, Black Swan) ook een belangrijke cathartische functie. Of zoals hij vorige week geëmotioneerd riep tijdens zijn dankspeech na het winnen van een Critic’s Choice Award: “Ik was in de wildernis. En ik had waarschijnlijk een spoor van broodkruimels moeten achterlaten, maar jij (Aranofsky, red.) hebt me gevonden en liet me zien waar ik moest zijn.’’

Frasers veelbewogen loopbaan is een film op zich. Hij was ooit dé posterboy van de jaren negentig, dankzij musculaire optredens in The Mummy, The Mummy Returns en George of the Jungle, maar verdween daarna uit de spotlights. Pas toen The Whale zijn première beleefde op het filmfestival van Venetië, september vorig jaar, kwam naar buiten waarom. De acteur liep bij al het stuntwerk in zijn hoogtijdagen dusdanig ernstig lichamelijk letsel op dat hij bijna zeven jaar van ziekenhuis naar ziekenhuis moest worden vervoerd. Zelfs zijn stembanden moesten onder het mes en dat is nog goed te horen.

Ook een scheiding en het naar eigen zeggen aangerand worden door de toenmalige voorzitter van de Hollywood Foreign Press (verantwoordelijk voor de Golden Globes) blijken redenen voor zijn afwezigheid. Voor The Whale droeg hij een ‘dikmaakpak’. Dat is overigens iets dat je net even moet weten, zo overtuigend is het. Toch is Fraser met vlassig haar en corpulent postuur nog slechts een schim van wie hij ooit was. Wie hem spreekt, ziet een opgetogen en trotse, maar ook beschadigde man.

“Wat je ook over mij las, het is waarschijnlijk waar,” klinkt het met een krakende stem alsof hij elk moment in huilen kan uitbarsten. “Als wij acteurs niet werken, worden we gek. Wat nu? Ik ken dat gevoel maar al te goed. We leven om dit te kunnen doen. En ik was nooit ver weg. Kijk, ik heb het enorme geluk dat ik al een carrière van zo’n dertig jaar achter de rug heb en het is ook normaal dat je pieken en dalen ervaart. Ik kan nu zeggen dat het vooral frustraties waren met mezelf. Het simpele medicijn: je kans pakken en gewoon keihard terug aan het werk. Aranofsky gaf mij die kans. En het mooie was dat ik er al mijn frustraties in kwijt kon.”

Duizelig

Het ‘dikmaakpak’ en de protheses voor zijn gezicht om hem geloofwaardig om te toveren tot de zuchtende, puffende, 270 kilo zware Charlie, hielpen daarbij. “Dat was niet heel comfortabel. Het duurde uren om het er op én af te doen. Het maakte me letterlijk duizelig. Ken je dat gevoel als je van een boot afstapt en nog steeds voelt alsof je beweegt? Zoiets. Ik ging na elke dag weer als mezelf naar huis, maar heb toch een beetje kunnen voelen hoe het is om bijna niet te kunnen bewegen en dat gewicht met je mee te dragen. Na de laatste opnamedag werd ik overvallen door verdriet. Ik heb toch een tijdlang het leven van een ander geleid.”

“Elke dag voelde ik ook de morele verplichting zo authentiek mogelijk te zijn,” vervolgt Fraser. “Vooral met de kennis hoe wreed we naar – en cynisch over – mensen met obesitas kunnen zijn. In het verleden ondergingen wel meer acteurs zo’n fysieke transformatie, maar dan was het vaak voor een komedie en dus respectloos. Deze rol gaf me zo veel begrip voor mensen die onder deze ziekte leiden.”

In de film verorbert het personage Charlie in een mum van tijd een reusachtige pizza. De gretigheid waarmee hij dat doet, kost hem bijna zijn leven. “Het is een oude techniek, maar de kunst is het als acteur zelf niet door te slikken. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik soms een hele dag niet at, zodat dat hongergevoel écht was. Wat je ziet, is geen fraai gezicht. Charlie wil het eigenlijk niet doen, maar zijn brein zegt hem dat hij voor die bevrediging moet gaan. Ik vind het belangrijk dat er nog even bij te vertellen.”

Achter deze Charlie schuilt veel schuldgevoel en verdriet. Hij viel plotseling voor een man en koos met hem samen te leven, zijn dochter achterlatend toen ze slechts 8 jaar oud was. “Wat hij deed is diep triest, maar ik zie hem ook als een slachtoffer van blinde verliefdheid. In de laatste fase van zijn leven – want zo ziek is hij – probeert hij zich te verzoenen met het enige waar hij écht van houdt. Zijn kind dus. Als vader van drie jongens kon ik me daar goed in verplaatsen. Dat werd namelijk ook mijn focus toen ik het moeilijk had. Nog meer dan voorheen.”

De film werd gedraaid tijdens de coronapandemie, op een moment dat de hele cast en crew een gevoel van uitzichtloosheid ervoer. “We gaven alles, ook vanuit de gedachte dat het misschien de laatste keer was dat we zoiets mochten doen. Het klinkt wat bombastisch, maar omdat we allemaal zoveel empathie hadden voor Charlie, waar we niet op neerkijken, maar neerzetten als een echt mens, geloof ik oprecht dat deze film mensenlevens kan redden.”

The Whale is vanaf 16 februari te zien in de bioscoop.