Acteur Beau Schneider: ‘Je kunt beter één dan twee sterren krijgen, want dan denken mensen: zo erg kan het toch niet zijn?’

Op de Klapstoel: Beau Schneider (1988) is acteur. Hij speelde in Goede Tijden, Slechte Tijden, sprak twee keer op de Indiëherdenking en staat nu in deel 3 van de toneelversie van bestseller Hendrik Groen. Een interview aan de hand van steekwoorden, over acteurszoon zijn, 1-sterrecensies en rouw.

Den Haag

“Een plek waar ik nog steeds veel kom. Mijn broer woont er met zijn vrouw, en ik ben heel close met hen. We woonden dicht bij het strand en dat vond ik heerlijk. Zeker in mijn puberjaren ging ik vaak met een grote groep vrienden de duinen in, biertjes drinken. Geweldig. Ik zit nu op Funda te kijken naar Den Haag én Amsterdam, waar ik ook al lang met veel plezier woon. Mijn volgende woonplaats wil ik door het huis laten bepalen, niet door de stad. Omdat ik eigenlijk niet kan kiezen.”

Alto’s met groen haar

“Haha, hoe kom je daarbij? De toneelschool had ooit een opdracht met de vraag hoe je jezelf zag voor je naar de toneelschool ging en hoe erna. Voordat ik naar de toneelschool in Amsterdam ging, dacht ik dat het een overartistieke, pretentieuze bende was waar iedereen groen geverfd haar had en waar zo veel mogelijk werd gerookt en drugs werden gebruikt. Ik vond dat maar aanstellerig, maar eigenlijk vond ik het gewoon eng.”

Acteurszoon

“Toneel was de normaalste zaak van de wereld. Als kind speelde ik al in de kleedkamer als mijn moeder moest repeteren. Mijn ouders, Will van Kralingen en Eric Schneider, speelden bij toneelgezelschappen en waren ’s avonds vaak weg. Daardoor was ik gewend aan oppassen. Eén oppas had ik heel erg lang: Marja. Zij was voor mij een derde ouder. Ik herinner me als kind het missen van mijn moeder heel sterk. Het was een intens missen, ik was echt een moederskindje. Maar als ze er dan was, had ze altijd veel liefde en aandacht voor ons.”

“Ik heb last noch voordeel gehad van een acteurszoon zijn. Mijn vader was 54 toen hij mij kreeg, hij hoorde bij een andere generatie. Bij Gijs Scholten van Aschat en zijn zoon Reinout zitten de carrières dicht op elkaar. Maar jonge castingdirectors en regisseurs hebben geen flauw idee wie mijn ouders zijn.”

Goede Tijden, Slechte Tijden

“Ik heb daar een heerlijke start van mijn carrière mogen hebben. Toen ik afstudeerde, waren net de grote bezuinigingen op de cultuursector en daar schrokken we allemaal van. Ik was bezig met mijn afstudeerproject en kreeg een uitnodiging voor een auditie van Goede Tijden. Ik dacht: ik ga naar de auditie en zie het wel, niet wetende dat ik een zoon van Joep Sertons zou spelen. Ik leek zo erg op hem, dat ik die rol metéén kreeg.”

“Toen ik net de rol van Tim Loderus had, overleed mijn moeder. Het bleek een enorm geluk dat ik bij Goede Tijden zat. Het gaf me een salaris, leuke collega’s, het gaf me elke week nieuwe scripts, het voelde als een veilige haven in een roerige tijd. Als zij niet was overleden, had ik er misschien maar een paar maanden in gespeeld, in plaats van vier jaar, van 2012 tot 2016. Het kan namelijk aan je gaan kleven, wat bij mij ook is gebeurd. Ik heb soms het gevoel dat ik eerst iemand was die van de Toneelschool kwam, en daarna iemand was die in Goede Tijden had gespeeld. En dat betekent blijkbaar twee verschillende dingen.”

BN’er

“Toen ik net de rol in Goede Tijden had, kreeg ik een gesprek op kantoor bij de producent. In een half uur kreeg ik een soort speech over hoe mijn leven ging veranderen. Ze vertelden hoe een tripje naar de Albert Heijn anders zou gaan worden, dat het ineens veel tijd kan kosten met iedereen die je aanspreekt. Het bleek waar, maar ik vond het nooit zo erg. Als ik me niet goed voelde, deed ik een pet op en mijn kraag hoog en was het prima te doen. En nog steeds, nu oude afleveringen op YouTube staan, krijg ik bijna wekelijks nog een ‘Tim!’ te horen. Maar het wordt wel minder.”

Will van Kralingen

“Mijn moeder. Mijn thuis, mijn jeugd, een gevoel van veiligheid. Een heel lieve, en een heel onzekere vrouw, maar dat zag het publiek nooit. Dat onzekere zat hem in haar perfectionisme. Toen ze overleed op 9 november 2012 werd ik in een klap volwassen. Als kind dacht ik altijd: als mijn moeder overlijdt, stort mijn hele wereld in, dat overleef ik niet. En zij zei nota bene vaak dat ze dacht dat ze niet oud zou worden. Het is wrang dat ze daarin gelijk heeft gekregen.”

Rouwervaringsdeskundige

“2022 was by far het heftigste jaar van mijn leven. Ik ben in mei mijn vader verloren, en een maand ervoor mijn stiefvader (theaterproducent Pim Wallis de Vries), met wie ik een heel goede band had. Ook is de regisseur van Hendrik Groen, Gijs de Lange, dit jaar gestorven. Je zou kunnen denken: je valt in een nog dieper gat, want nu zijn ze er allemaal niet meer. Maar ik merk dat ik er anders in sta, omdat ik al door zoiets ben heen gegaan. Ik vind het heel erg, en dieptriest, maar het verlies van mijn moeder heeft me wel weerbaar en veerkrachtig gemaakt.”

Eric Schneider

“Een toneelspeler in hart en nieren. Ook privé gingen zijn gedachten voor 90 procent over theater. Naast dat hij een lieve vader was, heeft zijn carrière tot op de dag van zijn overlijden de boventoon gevoerd. De laatste tien jaar, sinds mijn moeder is overleden, is de band met mijn vader heel sterk geworden, ook dankzij de voorstelling Levenslang theater, die we samen maakten. Dat was een groot cadeau.”

Hendrik Groen

“Een feest dat ik het nog een keer mag doen. Ik dacht dat het met de tweede keer afgelopen zou zijn. Het derde deel vind ik het meest interessante script, geschreven door de geweldige schrijver Jibbe Willems. En ook hierbij zit verdriet, want deze productie is voor het eerst zonder Gijs de Lange. Gijs had bedacht dat het leuk zou zijn om de oude personages door jonge mensen te laten spelen. Dan wordt het niet het nadoen van de televisieserie. En hij vond: in elke bejaarde schuilt nog een kind.”

“Voor mij liep het spelen van Hendrik Groen parallel aan de aftakeling van mijn vader. De eerste Hendrik Groen was namelijk precies mijn vader: oud, maar nog kwiek, grappen makend, vol in het leven. In de tweede nam het allemaal wat af, maar hij was nog helder van geest. En in de derde, Opgewekt naar de eindstreep, wordt Groen vergeetachtig, terwijl mijn vader ook leed aan vasculaire dementie. De gelijkenis is bizar. Ik heb mijn vader steeds nauwkeurig bestudeerd – zijn dictie, zijn manier van bewegen, zijn manier van nieuwsgierig zijn. Hij vond dat gek, maar ook wel geestig.”

Indië-herdenking

“Een prachtige herinnering. Mijn vader, geboren in Nederlands-Indië, heeft voor het eerst gesproken op de herdenking in 1988. In 2015 werden we samen gevraagd, en tegelijkertijd heeft de NOS een documentaire gemaakt over mijn broer en mij, op reis naar Indonesië. In eerste instantie zou mijn vader meegaan, maar hij vond zichzelf te oud en vond het emotioneel te zwaar om het jappenkamp te zien waar hij heeft gezeten. Het is een prachtige documentaire geworden, die nog vaak wordt herhaald. Hij en ik hebben daarna gespeecht op de herdenking. Je kon mijn vader een telefoonboek laten voorlezen en je hing nog aan zijn lippen.”

“Dit jaar mocht ik opnieuw speechen op 15 augustus, maar nu zonder mijn vader. Ik was lamgeslagen, zo kort na zijn overlijden. Maar ik heb in 5,5 minuut recht uit mijn hart gesproken. Daarna ben ik ingestort.”

Eén ster

“Heel erg jammer, over de eerste Hendrik Groen. Ik ben de recensent van de Volkskrant nog eens tegengekomen en heb een vriendelijk gesprek met haar gehad. Maar er zat me een ding wel dwars: ze schreef ‘liefdeloze onderbroekenlol’. Ik ken niemand die aan een repetitieproces begint en dat liefdeloos doet. Ik vond het een aanval op het proces, terwijl ze daar niets van wist. Wat ik ook gek vond is dat de Volkskrant bij de volgende voorstelling weer een éénsterrecensie had, terwijl andere kranten positief waren. Maar ja, je kunt beter één dan twee sterren krijgen. Want dan denken mensen nog: zo erg kan het toch niet zijn?”

Val

“Ik heb Soldaat van Oranje met veel plezier gedaan, maar ik vond het ook dood- en doodvermoeiend. Ik begon er in een periode dat het al slecht ging met mijn stiefvader, en dat mijn vader achteruit ging en me meermaals per dag belde. Het feit dat ik zeven voorstellingen per week speelde, was fysiek ongelofelijk zwaar. Ik speelde Fred van Houten, de op een na grootste rol, waarvoor geen wisselspeler is, terwijl die er voor de hoofdrol wel is. Ik gaf altijd honderd procent. Dat is niet te doen. Toen mijn stiefvader overleed, kreeg ik heel even vrij, toen mijn vader was gevallen, kon ik er ternauwernood heen.”

“Na het overlijden van mijn vader ben ik te snel weer gaan spelen, en op een zaterdag, in het zesde speeluur – want we spelen dan twee keer – moest ik via een luik in het plafond naar beneden komen. Maar in plaats van klimmen, viel ik ruim twee meter naar beneden. Ik voelde ‘knak’ in mijn voet. Het publiek schrok zich kapot. Ik was nog vrij kalm. In het ziekenhuis bleek gelukkig dat er geen breuk maar wel een scheurtje was, en na vier weken was ik hersteld. Maar ik ben niet meer teruggegaan naar Soldaat van Oranje.”

Lady

“Lady! Lady is mijn kat, ik heb haar van de Poezenboot. Ik ben gek op dieren. Als ik meer tijd zou hebben, zou ik een huis vol dieren hebben. Lady is nog belangrijker geworden in deze tijd waarin zo veel mensen zijn overleden. Ze is een constante factor, geeft liefde en rust. Tien jaar oud is ze nu, en ik hoop dat ze nog zeker tien jaar bij me blijft.”

Hendrik Groen – Opgewekt naar de eindstreep, Bos theaterproducties, première 21 december in DeLaMar, aldaar 20 tot en met 23 december, daarna tournee.