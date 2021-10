Acteur Alec Baldwin lost fataal schot op filmset, cameraregisseur overleden

Alec Baldwin en zijn vrouw Hilaria Baldwin. Beeld Brunopress

Het dodelijke schot zou zijn gelost met een vuurwapen, waarin losse flodders hadden moeten zitten, meldt een woordvoerder van de acteur.

Het onderzoek is nog gaande en er is nog niemand aangeklaagd. Baldwin is door rechercheurs ondervraagd en daarna weer vrijgelaten. Volgens de korpschef van de lokale politie is niemand gearresteerd of aangeklaagd naar aanleiding van het incident.

Het incident gebeurde in de Amerikaanse staat New Mexico tijdens opnames van de film Rust. De 63-jarige acteur speelt een van de hoofdrollen in de western, maar is ook coproducent. De opnames voor de film zijn, uiteraard, stilgelegd.

Sleutelbeen

De 42-jarige cameraregisseur van de film, Halyna Hutchins, werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar zij enkele uren later aan haar verwondingen overleed. Regisseur Joel Souza (48), die gewond raakte aan zijn sleutelbeen moest eveneens naar het ziekenhuis, maar zou inmiddels zijn ontslagen. Het lokale ziekenhuis kan dit om privacyredenen niet bevestigen.

Online stromen de eerbetonen en steunbetuigingen aan de nabestaanden van Hutchins binnen. De in 2015 aan het American Film Institute afgestudeerde cameraregisseur werd in 2019 door American Cinematographer benoemd tot ‘opkomende ster’ in het vak.

Baldwin heeft nog niet gereageerd op het incident. Enkele uren voor het ongeluk plaatste hij nog een foto op Instagram, waarop te zien was dat hij op de set aanwezig was.

Volgens The Santa Fe New Mexican heeft de acteur zich na het incident vrijwillig gemeld bij de sheriff, waar hij na afloop kon vertrekken. Het lokale nieuwsmedium schreef dat Baldwin ‘radeloos en in tranen’ een telefoongesprek voerde.

Regels

Er gelden strenge regels rondom het gebruik van wapens op filmsets, want dit is niet het eerste dodelijke incident met een vuurwapen tijdens de opnames van een Hollywoodfilm. Het bekendste incident is dat met Brandon Lee, de zoon van vechtsportlegende Bruce Lee. In 1993 overleed hij tijdens het filmen van de actie-horrorfilm The Crow, nadat hij werd neergeschoten door een pistool. Ook toen dacht men op de set dat het wapen met losse flodders geladen was.

Baldwin is de oudste van vier broers die allen carrière hebben gemaakt in de filmindustrie in Hollywood. Alec Baldwin is sinds de jaren tachtig actief in films en op tv en werd bekend door spraakmakende films zoals The Hunt for Red October en twee verschillende Mission Impossible-films. Beroemd is ook zijn parodie op de voormalige president Donald Trump, tijdens het televisieprogramma ­Saturday Night Live.

Politie in Santa Fe bij de plaats van het incident op de filmset. Beeld AP