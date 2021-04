Acteur Aat Nederlof (1970-2021) liet zich niet tegenhouden door downsyndroom

Aat Nederlof speelde onder meer in Baantjer, All Stars, Toen was geluk nog heel gewoon en Flikken Maastricht. Beeld ANP

Eén keer in zijn leven sloeg Aat Nederlof, altijd de gemoedelijkheid zelve, met zijn vuist op tafel. Hij was zeventien toen hij zijn moeder liet weten dat hij naar de Toneelschool wilde. Zijn moeder probeerde hem dat voorzichtig uit zijn hoofd te praten. De Toneelschool was nu eenmaal niet haalbaar voor een jongen met het syndroom van Down.

Daarna volgde dus de eerste en enige vuist op tafel door Aat Nederlof. Hij wilde acteur worden. Punt. Het zou hem nog lukken ook. Nederlof werd zelfs een van de bekendste acteurs met het syndroom van Down.

Zus Joan Nederlof: “Hij was een stille, ingetogen, ontzettend zachtmoedige man. Hij genoot ervan op het toneel te staan. Dan ging bij hem een lichtje aan.”

Mime Team

Adriaan Nederlof werd in 1970 geboren in Vlaardingen. Na het overlijden van zijn vader verhuisde hij met zijn moeder naar Amsterdam. Al jong had hij een meer dan gemiddelde interesse voor theater, en al helemaal toen zijn oudere zus Joan naar de Toneelschool ging. Vol enthousiasme stortte hij zich op de bewegingslessen die zijn moeder Anna Diepenhorst, een voormalige balletdanseres, verzorgde. Ook volgde hij een pantomimecursus en was hij lid van het duo Mime Team, samen met Herman Holsbergen. Het Mime Team trad zo’n honderd keer samen op.

Joan Nederlof: “Mijn moeder ging altijd mee, ze was zijn manager. Ze hebben echt samen iets opgebouwd.”

Nederlof speelde in een aantal films, waaronder Tadzio van fotograaf Erwin Olaf, en in televisieseries als Iris, Medisch Centrum West, Baantjer, All Stars, Hertenkamp, Teleacs Knoop in je zakdoek, en later in Toen was geluk nog heel gewoon en Flikken Maastricht. In Oude Tongen, een speelfilm van Toneelgroep Amsterdam, speelde Aat een gehandicapte in een rolstoel, die als Koos Alberts meedoet aan een mini-playbackshow.

Nog een hoogtepunt: Arjan Ederveen gaf hem in Fly Away de rol van God. In die kunstrevue banjerde Nederlof als God in een stofjas door de hemel alsof het een gemeentearchief was. Ze deden ook een dansje samen.

Gedroomde Hamlet

Praten was niet zijn sterkste kant, maar Nederlof was dol op Hamlet en daarom schreef regisseur Don Duyn speciaal voor hem Aat's Hamlet. Duyns: “Wat Aat zo uniek maakte als Hamlet was dat hij zich, met grenzeloze ernst tussen de feestvierende hovelingen, volkomen authentiek staande wist te houden. Hij was heel erg gefocust op de tekst en had daar heel veel op geoefend.”

In mei 2000 was de première. ‘Aat Nederlof is een gedroomde Hamlet’ kopte Het Parool.

Zenuwachtig was hij nooit, vertelde hij in 2003 in een interview met Het Parool, nadat ook toneelschrijver Helmert Woudenberg speciaal voor hem het stuk Bobbie had geschreven. Nederlof: “Eerst lezen. Dan uit mijn hoofd leren. Dan spelen. Het gaat lekker.”

De laatste paar jaar woonde hij in een speciale woongemeenschap in Assendelft. Joan Nederlof: “Hij had besloten met pensioen te gaan.”

Zijn lichaam bleef sterk, maar zijn tempo werd rustiger. Toen kreeg hij een hersenbloeding. Aat Nederlof overleed op 12 april, op vijftigjarige leeftijd, en werd in kleine kring gecremeerd.

Joan Nederlof: “Je hebt mensen die stappen op een toneel en dan gebeurt iets dat je denkt: die zijn daar op hun plek.”