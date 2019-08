Acteerdebuut onlinefenomeen Famke Louise bij jarig Cineville

Famke Louise in korte film Hitte van Thessa Meijer. Beeld Cineville

Verantwoordelijk voor Famkes eerste filmervaring is regisseur Thessa Meijer. Eerder dit jaar won de 26-jarige filmmaakster met haar film The Walking Fish twee prijzen tijdens de Young Director Awards in Cannes. Voor Cineville maakt ze Hitte, waarin Famke de hoofdrol kreeg.

Hitte gaat over een verlegen meisje dat op een loeihete dag verkoeling zoekt in een ijssalon. Maar wanneer ze in de ogen van de ijscoman kijkt, stijgen de temperaturen en gebeurt er, zoals Meijer zegt, ‘iets heel vreemds’. “Vorige zomer kreeg ik het idee voor deze scene tijdens de hittegolf. Toen ik voor dit project werd gevraagd leek het me een mooie kans om het idee verder uit te werken.”

Naast Famke spelen ook Daniël Kolf (De Libi), Frits Lambrechts en Anouk en Priscilla uit The Voice Kids een rol in de korte film.

Van Cineville kregen de regisseurs carte blanche om een scene te maken te maken. Voor Meijer de uitgelezen kans om eens iets nieuws te proberen. “Hitte is meisjesachtiger in stijl dan mijn vorige films. Tegelijk zitten er ook horrorelementen in. Dat wilde ik altijd al eens uitproberen. Het is een romantische comedy met een twist. Wanneer je maar één scene maakt hoef je geen rekening te houden met de rest van de film. Daardoor heb je meer vrijheid.” Meijer vermengt graag de dagelijkse realiteit met een dosis magie.

Stotteren

De keuze voor zangeres en vlogger Famke Louise (20) in de hoofdrol klinkt onverwacht. Famke werd in 2016 bekend door haar vlogs. In 2017 verruilde ze haar carrière als vlogger voor zangeres en rapper. Haar nummers hebben meerder malen in de hitlijsten gestaan.

Meijer wilde graag een keer met de popster samenwerken. “Ik luister Famkes muziek heel erg graag, en volg haar al een tijdje. In een interview las ik dat ze graag wilde acteren. Dus toen het script af was heb ik contact met haar gezocht. Famke doet precies waar ze zelf zin in heeft en slaagt daar ook nog in. Dat vind ik supertof.”

Voor haar rol in Hitte duikt de popster in een karakter dat qua persoonlijkheid ver van haar afstaat: een timide en stotterend meisje.

Meijer: “Daarvoor zijn we naar een speciale coach gegaan. Normaal gesproken moeten mensen worden geholpen om van stotteren af te komen. Famke moest juist leren om te haperen.”

Kort project

Dat de zangeres geen eerdere acteerervaring heeft, vormde volgens Meijer geen probleem. “Ze durft heel veel en schaamt zich niet. Dat is belangrijk als je wilt acteren. Ze deed het met volle overgave. Echt supergoed! Ook de chemie met Daniël was geweldig. Er hing een frisse sfeer op de set.”

Veel ervaring kon Famke niet opdoen. Het filmen van Hitte duurde namelijk maar twee dagen. Voor de regisseur een verademing. “Normaal gesproken ben ik heel erg lang bezig met een film. Het was fijn om een keer aan een kort project te werken.”

Ondanks de beperkte lengte van de film moesten er toch de nodige voorbereidingen worden getroffen. “Voor de horrorelementen moesten we Famkes hoofd laten afgieten bij een speciale propmaker. Ook moesten we veel pruiken en kleding doorpassen. Toen Famke eenmaal alles aan had, kroop ze nog beter in haar rol.”

Een ingekorte versie van Hitte draait nu als voorfilm in alle Cineville-bioscopen. De volledige versie en de andere twee scène’s van Scenes in Cineville zijn te bekijken op cineville.nl/scenes.