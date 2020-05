Acrobaat Vorobeva wil na de val in Carré weer door de lucht zweven

Vorobeva en haar man Rustem Osmanov hebben een act waarbij ze door de lucht zweven en elkaar met soms alleen tanden vasthouden. Beeld EPA

Een ‘wonder’ noemen artsen het herstel van Vorobeva, die tijdens een luchtnummer van tien meter hoog uit de nok van Carré viel. De term ‘incomplete dwarslaesie’ viel al snel. Maar Vorobeva gelooft in ‘miracles’. “Circusartiesten hebben mentale power. Ze zijn van binnen sterk, sterker dan andere mensen,” zegt ze met een brede lach vanuit haar Berlijnse appartement. Woensdag mocht ze het Amsterdamse revalidatiecentrum verlaten. “Het geweldige team daar deed een fantastische job.”

Kristina Vorobeva (31) en haar man Rustem Osmanov (36) vormen samen al tien jaar de Sky Angels. Ze hebben een act waarbij ze door de lucht zweven en elkaar met riemen, handen en soms alleen tanden vasthouden, zonder vangnet. Het paar schitterde onder meer op festivals in Italië, Moskou en Tokio. In 2017 wonnen ze op het internationale circusfestival van Monte Carlo de Gouden Clown, de Edison van de circuswereld. Ze werden daarop geëngageerd door het revuetheater Friedrichstadt-Palast in Berlijn.

Gebroken tand

Eind vorig jaar kwam het koppel voor het Wereldkerstcircus naar Amsterdam. Op 3 januari, tijdens een van de laatste voorstellingen, brak tijdens de act bij Osmanov een tand waardoor hij geen grip meer had op het bitje waarmee hij Vorobeva vasthield. Zij viel tien meter naar beneden, hij landde vervolgens bovenop haar.

“Ze zeggen weleens dat de hele wereld aan je voorbijtrekt tijdens een ongeval, maar ik dacht alleen maar: oh mijn God, nee!” Toen ze op de grond van de circuspiste lag en haar ogen opende, moest ze direct aan haar man denken. “Hoe gaat het met hem? Ik snapte niet wat er was gebeurd. Zelf kon ik mijn benen niet meer bewegen, maar ik voelde geen paniek.”

Collega’s kwamen toegesneld. Die riepen: “Beweeg niet, riepen ze. Sluit je ogen niet, blijf liggen tot de dokter er is.”

‘Ik moet vliegen’

Haar man bleek een hersenschudding te hebben. Vorobeva was er slechter aan toe. Ze moest in het AMC twee keer geopereerd worden aan haar nek en ruggengraat, waarbij een wervelschijf werd verwijderd en een titaniumplaat werd geplaatst.

Na de operatie en vier maanden revalidatie loopt ze weer, soms steun zoekend bij een stok.

Vorobeva (midden) in het revalidatiecentrum. Artsen noemen haar herstel een wonder. Beeld Sky Angels

Gisteren vertrok het koppel weer naar Berlijn. Over enkele maanden gaan ze terug naar Oezbekistan, waar ze vandaan komen. Vanaf september willen Vorobeva en Osmanov weer samen trainen. Want dat ze straks weer samen met haar man in het circus optreedt, staat als een paal boven water.

“Kort na de val schoot de gedachte schoot door mijn hoofd dat ik misschien nooit meer zou kunnen lopen. Maar ik wil weer zweven. Ik moet vliegen. Elke nacht droom ik dat ik weer door de lucht zweef, met nieuwe kostuums aan en met nieuwe acts. En nu weet ik dat dat mogelijk is. Ik ken mijn lichaam goed: nu ben ik zwak, maar het is tijd om te werken, werken, werken.”

Het duo blijft de act zonder vangnet doen. “Een vangnet is ontoereikend bij onze act. Wij vliegen door de lucht, door het hele circus. Wij houden bovendien van adrenaline en de kracht van onze act. Dat is juist zo mooi.”