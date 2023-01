ACM geeft geen goedkeuring voor fusie tussen RTL en Talpa

Beeld ANP / ANP

‘De ACM heeft de conclusie getrokken dat de wijzigingen van de overnameplannen die RTL en Talpa hadden voorgesteld om te voorkomen dat er een machtspositie ontstaat, onvoldoende zijn,’ schrijft de toezichthouder in een persbericht. ‘Dat concludeert de ACM op basis eigen onderzoek onder adverteerders en distributeurs.’

De twee partijen krijgen daarom geen vergunning voor de overname. Het officiële besluit is over enkele weken klaar. Volgens de ACM ontstaat er ‘een te machtige partij in het commerciële medialandschap’ als de twee fuseren. Dat zou tot prijsverhogingen voor adverteerders en telecomaanbieders leiden en de rekening daarvoor zou uiteindelijk bij de consument belanden, is de vrees van de toezichthouder.

RTL en Talpa laten weten teleurgesteld te zijn dat ze ACM ‘niet hebben kunnen overtuigen van de snelle veranderingen binnen het medialandschap en de impact die dat heeft op de lokale spelers’. De mediabedrijven vinden dat een fusie het juiste antwoord is op andere grote spelers zoals HBO, Viaplay, Disney+ en Amazon Prime Video in de strijd om content, kijkers en adverteerders. RTL en Talpa hadden met een fusie graag Videoland, de streamingsdienst van RTL, verder uit willen breiden.

Grootste speler

“De fusie was in mijn ogen het allerbeste antwoord geweest op de uitdagingen waar de markt voor ons stelt,” aldus Pim Schmitz, ceo van Talpa. “We zijn de fusie vanuit kracht gestart en zullen nu de toekomst met onze creativiteit verder vorm gaan geven om de grote uitdagingen het hoofd te bieden. We kijken hier vol vertrouwen naar uit.”

John de Mol, eigenaar van Talpa, had na een eventuele fusie zich graag willen richten op het bedenken van nieuwe programma’s. Hij zou in het plan 30 procent van de aandelen krijgen van het nieuwe mediabedrijf en RTL 70 procent. Maar al langer lag de ACM dwars bij de plannen. De toezichthouder denkt het nieuwe bedrijf, dat in Nederland in één klap de grootste speler zou worden, de prijzen voor tv-reclames zou kunnen opdrijven en het aanbod van tv-programma’s zou kunnen verschralen.

Mediahuis

RTL en Talpa kwamen daarom deze maand met het plan om de advertentieverkoop voor tv-zenders van Talpa uit te besteden aan Mediahuis, de eigenaar van onder andere de krantentitels De Telegraaf en NRC. Adverteerders zouden zo bij twee spelers advertenties en reclamezendtijd kunnen kopen: bij RTL (voor de zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL Z) en Mediahuis (voor de Talpazenders SBS6, Veronica, Net 5, SBS 9). Dat zou hun macht niet te groot maken.

Deskundigen waren bij dat plan echter bang dat het nieuwe fusiebedrijf succesvolle programma’s naar de zenders van RTL zou verhuizen, zodat de meeste reclame-inkomsten nog altijd via het nieuwe bedrijf zouden gaan.

Door het afketsen van de fusie zal het bedrijf van De Mol waarschijnlijk de grootste klappen krijgen. De kijkcijfers bij Talpa lopen al jaren terug. Voor RTL ziet het er beter uit. Dat bedrijf is financieel gezond, al denken deskundigen dat ook dat bedrijf in de etalage belandt nu de fusie niet door mag gaan. Onder andere DPG Media deed anderhalf jaar geleden al een bod op RTL Nederland, maar die koos toen voor de fusieoptie met Talpa. Of er nu weer een bod komt, is niet bekend.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: