Achterblijvers was slachtoffer-tv, maar dan over daders

Soms vroegen mensen aan Djennah hoe het met haar ging. Daar wilde ze liever niet over nadenken. “Ik had zoiets: Isa is eerst belangrijk. Hij heeft vastgezeten, hij is degene die er nu even bovenop moet komen.”

Isa kreeg 24 maanden cel en 12 maanden voorwaardelijk. Waar dat voor was, vertelde het verhaal niet. Wel wist Isa te melden dat hij moest wennen aan de drukte in zo’n huis vol kinderen, nadat hij twee jaar in zijn eentje in een hok had gezeten. Daarom was hij, op advies van de reclassering, eerst maar op zichzelf gaan wonen.

Djennah: “Als je twee uitkeringen hebt, dan zit je aan bepaalde regels vast.”

Isa: “Een mens, een gezin, kan je niet aan regels binden. We hebben onze middenweg erin gevonden. Weet je wel.”

De man, zo bleek, had een depressie gehad. En dat is net als rijst zonder smaak. “Sinds hij van de antidepressiva af is,” zei Djennah, “is hij weer helemaal mijn ventje.”

Lips vroeg zich vertwijfeld af waar hij naar zat te kijken. Het programma heette Achterblijvers en het was alweer de laatste uit een reeks van zes. Volgens omroep PowNed ging het over koppels die onder bijzondere omstandigheden probeerden hun relatie staande te houden. Meer in het bijzonder: als een van beiden in de bak zat.

Lips zag hoe Gradus (36 maanden gevangenisstraf) verlost werd van zijn enkelband en hoe Wesley (9 maanden cel en tbs) weer gelukkig probeerde te worden met zijn gezinnetje, dat op proef langs kwam in de kliniek.

Al wat Lips kon denken was: hoe dan?

Slachtoffer-tv, maar dan over daders. Tja, zei Laura tegen haar partner Wesley. “Daar zitten we dan.” Ze had een schoenenkastje voor hem meegenomen, maar keek hem nauwelijks aan. Ja, dacht Lips, daar zitten we dan. Hij was blij toen het weer voorbij was.

